Challenger Cordenons, Matteo Gigante: “Ho giocato alla grande, ora voglio entrare nel main draw degli US Open”

Una giornata felice per il tennis italiano al Challenger di Cordenons. Matteo Gigante ha sconfitto nella Finale del torneo nostrano l’austriaco Lukas Neumayer (n.251 del mondo) e ottenuto il secondo titolo di questo circuito internazionale in stagione.

Un match senza storia, vinto dall’italiano 6-0 6-2. Un risultato che ha dei riflessi sulla classifica del 21enne nativo di Roma: da domani, infatti, sarà n.161 del ranking ATP, guadagnando diverse posizioni in questa settimana (partiva dal n.202).

“Paradossalmente è stata la partita più facile del torneo considerando che il primo turno è durato più di 3 ore. Ho giocato veramente bene e non gli ho mai dato la possibilità di rientrare in partita. Devo trovare un po’ di continuità dentro e fuori dal campo per esprime ulteriormente il mio miglior tennis. Adesso non vedo l’ora di partire per New York e giocarmi un posto nel main draw degli Us Open, attraverso le qualificazioni“, ha dichiarato Gigante.

Foto: LiveMedia/Roberta Corradin