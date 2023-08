Vuelta a España 2023: tutti gli italiani in gara. Ganna e Caruso le punte, 16 azzurri al via

Ormai l’attesa sta per finire: domani, sabato 26 agosto, inizierà finalmente la 78ma edizione della Vuelta a España, ultima grande corsa a tappe di questa stagione di ciclismo. Al via ci saranno ovviamente tutte le 18 formazioni WorldTour, a cui si aggiungeranno quattro squadre Professional, ossia Lotto Dstny, TotalEnergies, Caja Rural – Seguros RGA e Burgos-BH.

In tutto si presenteranno alla partenza 176 corridori, tra cui ben 16 del Bel Paese. Le punte azzurre saranno Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) e Damiano Caruso (Bahrain – Victorious): il nativo di Verbania parteciperà per la prima volta alla grande corsa a tappe spagnola e andrà a caccia della vittoria nella cronosquadre d’apertura (con un pensiero alla prima maglia rossa) e del successo nella cronometro individuale che si disputerà il 5 settembre a Valladolid (il classe 1996 avrà l’occasione di prendersi la rivincita con il belga Remco Evenepoel dopo la sconfitta ai Mondiali); Caruso, invece, cercherà di mettersi in mostra nelle tappe di montagna, provando a piazzarsi nei piani alti della classifica generale, anche se non sarà facile vista l’ampia concorrenza.

Oltre a loro due, ci saranno da tenere d’occhio anche il campione mondiale Under 23 a cronometro, ossia Lorenzo Milesi (Team dsm – firmenich), il velocista Alberto Dainese (anche lui del Team dsm – firmenich), che andrà a caccia di risultati di spessore nelle poche volate a disposizione, e i due della Jayco AlUla Matteo Sobrero e Filippo Zana, con il primo che proverà a mettersi in luce soprattutto nella prova contro il tempo di Valladolid e il secondo che cercherà di farsi vedere specialmente con azioni da lontano.

Gli altri italiani al via saranno Mattia Cattaneo e Andrea Bagioli della Soudal – Quick Step, Samuele Battistella e Fabio Felline dell’Astana Qazaqstan Team, Andrea Vendrame dell’AG2R Citroën Team, Antonio Tiberi della Bahrain – Victorious, Lorenzo Germani della Groupama – FDJ, Jacopo Mosca della Lidl – Trek, Andrea Piccolo della EF Education – EasyPost, e Davide Cimolai della Cofidis.

ITALIANI PRESENTI VUELTA A ESPAÑA 2023

INEOS GRENADIERS

GANNA Filippo

SOUDAL – QUICK STEP

CATTANEO Mattia

BAGIOLI Andrea

ASTANA QAZAQSTAN TEAM

BATTISTELLA Samuele

FELLINE Fabio

TEAM DSM – FIRMENICH

MILESI Lorenzo

DAINESE Alberto

AG2R CITROËN TEAM

VENDRAME Andrea

BAHRAIN – VICTORIOUS

CARUSO Damiano

TIBERI Antonio

TEAM JAYCO ALULA

SOBRERO Matteo

ZANA Filippo

GROUPAMA – FDJ

GERMANI Lorenzo

LIDL – TREK

MOSCA Jacopo

EF EDUCATION-EASYPOST

PICCOLO Andrea

COFIDIS

CIMOLAI Davide

Foto: LaPresse