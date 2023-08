Ciclismo, è morto Tijl De Decker a soli 22 anni. Una nuova tragedia

Una nuova tragedia ha colpito il mondo del ciclismo. E’ morto il corridore Tijl De Decker, venuto a mancare all’età di 22 anni per un incidente avuto in allenamento lo scorso 23 agosto. Il giovane atleta, facente parte della Lotto Dstny, è stato protagonista di un crash con un’auto, mentre stava portando avanti la propria preparazione a Lier.

Trasportato d’urgenza all’Ospedale più vicino, è stato sottoposto a coma farmacologico ma, due giorni dopo, la fine drammatica. Come si apprende dalle cronache, la Polizia di Lier ha confermato che nell’incidente è stata coinvolta un’autovettura, ma le indagini sono ancora in corso per appurare la dinamica.

Una perdita dolorosa, parlando per l’appunto di un classe 2001. De Decker era, tra l’altro, uno dei giovani Under 23 più promettenti del panorama internazionale. Sarebbe passato professionista alla Lotto Dstny nel 2024, ma aveva già disputato qualche corsa élite questa stagione, avendo preso parte anche al Giro d’Italia Under 23 e, soprattutto, aver vinto la Parigi-Roubaix Under 23 lo scorso aprile.

“È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di Tijl De Decker, a seguito di un incidente in allenamento mercoledì scorso. La squadra ha il cuore spezzato da questa notizia e invia tutto il suo amore e i suoi pensieri alla famiglia e ai cari di Tijl in questo momento incredibilmente difficile“, il testo del comunicato della Lotto Dstny.

Foto: LaPresse