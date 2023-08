Vuelta a España: programma, orari, tv, streaming. Il calendario e tutte le tappe

Si contano 12 località di partenza ed 8 di arrivo inedite: è questo il menù della Vuelta a España 2023, che scatterà da Barcellona sabato 26 agosto e si concluderà a Madrid domenica 17 settembre. Sono inoltre previsti 2 giorni di riposo, entrambi di lunedì, il 4 e l’11 settembre.

La corsa a tappe iberica sconfinerà ad Andorra ed in Francia, per un totale di 21 tappe e 3.153.8 km: sono in programma 4 frazioni di pianura, 8 di media montagna e 7 di alta montagna, oltre ad 1 cronometro individuale ed 1 cronometro a squadre.

La diretta tv della Vuelta a España 2023 sarà assicurata da Eurosport, mentre la diretta streaming sarà affidata a eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now, DAZN. OA Sport vi offrirà inoltre la diretta live testuale della manifestazione iberica.

CALENDARIO VUELTA A ESPAÑA 2023

1a tappa (26/8): Barcellona – Barcellona (14,6km – Cronosquadre)

2a tappa (27/8): Mataro’ – Barcellona (181,3Km)

3a tappa (28/8): Suria – Arinsal. Andorra (158,5 km)

4a tappa (29/8): Andorra la Vella – Tarragona (183,4 km)

5a tappa (30/8): Morella – Burriana (158,7 km)

6a tappa (31/8): La Vall d’Uixó – Observatorio Astrofisico de Javalambre (181,3 km)

7a tappa (1/9): Utiel – Oliva (188,8 km)

8a tappa (2/9): Dénia – Xorret de Catí. Costa Blanca Interior (164,8 km)

9a tappa (3/9): Cartagena – Caravaca de la Cruz (180,9 km)

Giorno di riposo (4/9)

10a tappa (5/9): Valladolid – Valladolid (25 km – Crono)

11a tappa (6/9): Lerma – La Laguna Negra.Vinuesa (163,2 km)

12a tappa (7/9): Ólvega – Zaragoza (165,4 km)

13a tappa (8/9): Formigal. Huesca La Magia – Col du Tourmalet (134,7 km)

14a tappa (9/9): Sauveterre-de-Béarn – Larra-Belagua (161,7 km)

15a tappa (10/9): Pamplona – Lekunberri (156,5 km)

Giorno di riposo (11/9)

16a tappa (12/9): Liencres Playa – Bejes (119,7 km)

17a tappa (13/9): Ribadesella – Alto de l’Angliru (122,6 km)

18a tappa (14/9): Pola de Allande – La Cruz de Linares (178,9 km)

19a tappa (15/9): La Bañeza – Iscar (177,4 km)

20a tappa (16/9): Manzanares El Real – Guadarrama (208,4 km)

21a tappa (17/9): Hipodromo de la Zarzuela – Madrid (101 km)

PROGRAMMA VUELTA A ESPAÑA 2023: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport.

Diretta streaming: eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now, DAZN.

Diretta live testuale: OA Sport.

