Vuelta a España, Jonas Vingegaard va a caccia della doppietta come Chris Froome. Incognita sulla condizione

Jacques Anquetil nel 1963, Bernard Hinault nel 1978 e Chris Froome nel 2017. Sono gli unici tre nella storia ad aver conquistato nello stesso anno il Tour de France e la Vuelta a España. In questo 2023 c’è un uomo che può entrare nella storia ed aggiungersi a questi tre fenomeni: stiamo parlando di Jonas Vingegaard.

Il danese ha dominato in lungo e in largo la Grande Boucle, distruggendo la concorrenza e, soprattutto, superando nettamente nello scontro diretto un rivale di lusso come Tadej Pogacar.

Decisione a sorpresa quella di partecipare alla corsa a tappe iberica per uno di quei corridori che ci ha abituato a concentrare la sua annata tutta verso il Tour, dunque sarà tutta da scoprire la sua condizione. Ancor di più sorprende la scelta di Vingegaard se rapportata alla sua squadra, la Jumbo-Visma: nella super compagine neerlandese sarà presenta anche Primoz Roglic come co-capitano.

Le scelte di scuderia saranno decise a mano a mano, ma, con una Vuelta così dura, ci stupirebbe molto non vedere un Vingegaard scatenato e all’attacco della Maglia Rossa. Occhio però ai rivali, uno su tutti: Remco Evenepoel che è il detentore del titolo.

