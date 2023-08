Vuelta a España 2023, Remco Evenepoel fissa gli obiettivi: “Spero in una vittoria di tappa e in un posto sul podio finale”

Tra due giorni comincerà la Vuelta a España 2023 e tra i corridori al via ci sarà anche Remco Evenepoel. Il belga classe 2000, che nell’altra grande corsa a tappe disputata in questa stagione (il Giro d’Italia) è stato costretto a ritirarsi prima della decima tappa per via della positività al Covid, partirà con l’arduo compito di difendere il titolo vinto l’anno scorso.

A meno di 48 ore dal via della corsa spagnola, il fresco vincitore della prova contro il tempo ai Mondiali 2023 di ciclismo ha svelato quali sono i suoi obiettivi per le prossime settimane: “Il mio obiettivo più grande è quello di non prendere il COVID-19. A dire il vero spero in una vittoria di tappa e in un posto tra i primi tre della classifica finale. Trovo difficile dire che voglio assolutamente la vittoria finale. Possono succedere tante cose in un Grande Giro, guarda cosa è successo al Giro d’Italia. Puoi avere una brutta giornata, puoi cadere o ammalarti. Potrebbe andare storto ogni giorno durante le tre settimane”.

Il belga ha poi aggiunto: “Voglio dimostrare anche che posso correre in difesa. Questa Vuelta è completamente diversa rispetto allo scorso anno. La prima settimana è dura, ma mi aspetto che la differenza si faccia nella seconda e nella terza settimana. Fino ad allora, non dobbiamo controllare con la squadra. A proposito, sono andato a vedere l’Angliru. L’anno scorso non abbiamo fatto ricognizioni. E poi ho scoperto che è andato contro di me. Non voglio sperimentarlo di nuovo quest’anno. Ma l’Angliru non è certamente l’unica salita ripida. Sono felice di essermi preparato su questo”.

Foto: LaPresse