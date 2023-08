Giro di Germania 2023: Ilan van Wilder si prende tappa e maglia. Gianluca Brambilla 16°

Festeggia Ilan van Wilder nella prima tappa in linea del Giro di Germania 2023 (corsa di livello 2.Pro). In una frazione mossa di 179 km (Sankt Wendel-Merzig) e dopo il prologo di ieri, il belga attacca nel finale insieme a Felix Großschartner (UAE Team Emirates) e Pavel Sivakov (INEOS Grenadiers) e vince poi in volata davanti all’austriaco (secondo) e al francese (terzo), conquistando anche il primo posto in classifica generale (con 9” di vantaggio su Großschartner e 10” su Sivakov). Per il classe 2000 si tratta del primo successo in carriera tra i pro’.

Pronti, via e attaccano subito il belga Harm Vanhoucke (Lotto Dstny) e i tedeschi Silas Köck (Saris Rouvy Sauerland Team), Oliver Mattheis e Jasper Levi Pahlke (BIKE AID), Albert Gathemann (P&S Benotti) e Vincent John (Rad-Net Oßwald).

Questi sei collaborano e arrivano a un vantaggio superiore ai 5′ rispetto al gruppo, poi a 70 km dal traguardo inizia il Waldholzbach (3,8 km al 4,7% di pendenza media) e qui si accende la corsa davanti: Jasper Levi Pahlke si stacca e subito dopo attacca Vanhoucke, che pochi attimi più tardi viene raggiunto da John e Mattheis. Da dietro però non mollano neanche Gathemann e Köch, che dopo qualche chilometro riescono a rientrare sulla testa della corsa, mentre il plotone principale continua a rosicchiare secondi.

A 51 km dal traguardo, con il gruppo ormai a soltanto 1′ circa dai battistrada, Vanhoucke accelera nuovamente e questa volta nessuno riesce a stargli dietro. L’azione solitaria del belga però dura poco, perché dietro alzano decisamente il ritmo e vanno a riprendere prima gli inseguitori e poi lo stesso Vanhoucke.

Con il gruppo compatto e con tanti chilometri ancora da percorrere, si apre dunque lo spazio per ulteriori attacchi, tra cui quello di Ilan van Wilder (Soudal – Quick Step), Pavel Sivakov (INEOS Grenadiers) e Felix Großschartner (UAE Team Emirates), che accelerano a circa 8 km dal traguardo e guadagnano circa 15” di vantaggio sul gruppo. Dietro provano a inseguire Pello Bilbao (Bahrain – Victorious), Kevin Vermaerke (Team dsm – firmenich e Dylan Teuns (Israel – Premier Tech), ma questi tre, così come il gruppo poco dietro, non riescono ad avvicinarsi minacciosamente alla testa della corsa. Ecco dunque che vanno a giocarsi la vittoria in volata i tre battistrada: qui a trovare lo spunto vincente è van Wilder, che trionfa davanti a Großschartner e Sivakov. A 3” arriva il terzetto inseguitore guidato da Vermaerke e a 10” il gruppo in cui è presente anche Gianluca Brambilla, primo degli italiani con il 16° posto.

Foto: LaPresse