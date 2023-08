Vuelta a España 2023, Remco Evenepoel: “Sono riuscito a star fuori dai guai grazie alla mia squadra”

Finalmente una giornata tranquilla per la maglia roja della Vuelta a España 2023, Remco Evenepoel. Finora è stata una corsa roja piuttosto tormentata per il corridore belga: lo sfogo dopo la cronometro a squadre di sabato, la caduta e la ferita dopo il traguardo di ieri ad Andorra. Oggi si è potuto godere la sua leadership, non venendo coinvolto in nessuna situazione a rischio.

Queste le parole dell’ex campione iridato dopo la quarta frazione con arrivo a Tarragona: “È stata una giornata di strade larghe, poche curve e con un finale nervoso: una vera tappa con arrivo in volata della Vuelta. Penso che con la mia squadra eravamo perfettamente posizionati davanti, mi hanno tenuto fuori dai guai“.

“Negli ultimi 6-7 chilometri ci sono state parecchie rotonde, alcune in discesa. Le rotonde ad alta velocità sono sempre pericolose per il rischio cadute, ma devo ringraziare moltissimo il mio team, che mi ha tenuto lontano dai guai. Sono arrivato all’ultimo chilometro nelle prime 15 posizioni, quindi il loro è stato un ottimo lavoro. Della ferita sto bene: il dottore mi ha ricucito il taglio e ho dormito bene: fortunatamente è tutto ok”.

