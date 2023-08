Vuelta a España 2023, Kaden Groves: “Gran vittoria, spero non sia l’ultima”

Prima vera volata di gruppo alla Vuelta a España 2023, ed è il favorito Kaden Groves a portarsi a casa il successo. L’australiano della Alpecin-Deceuninck si prende la quarta tappa della corsa spagnola, recuperando negli ultimi 50 metri Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates), partito prestissimo a causa di una caduta negli ultimi metri.

Groves ha però mantenuto la calma e, prendendo la ruota del suo avversario ai 100 metri, è riuscito poi a saltarlo per poter così prendersi la seconda vittoria nel Grand Tour iberico dopo quella dello scorso anno a Cabo de Gata. E soprattutto, si veste anche di verde: grazie al trionfo odierno l’oceanico supera Andrea Vendrame (AG2R-Citroen) e sale in vetta alla classifica a punti con 75 punti.

“Molto difficile la tappa di oggi – afferma ai microfoni della corsa al termine della gara – avevo due uomini a controllare la fuga. Abbiamo sprecato molte energie, i ragazzi mi hanno protetto fino all’ultimo chilometro ma alla fine ne è valsa la pena con il successo. Molano ha fatto una grande azione, ma sapendo della durezza del finale speravo di poter rimanere in scia per giocarmela negli ultimi metri per sorpassarlo“.

Groves può dunque sorridere per la seconda vittoria in due anni alla Vuelta: “Molto bello. Ma spero vivamente che non sia l’ultima“.

Foto: LaPresse