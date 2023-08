Vuelta a España 2023, Jonas Vingegaard: “Io e Roglic saremo due capitani, vogliamo vincere come squadra”

Da domani, si comincia. Il grande giorno del via della 78ª edizione della Vuelta a España è ormai giunto e spetterà alla cronometro di Barcellona dar via alle danze nella grande corsa a tappe iberica. Saranno tappe particolarmente impegnative per i corridori, che dovranno affrontare uno dei percorsi più duri degli ultimi anni con la bellezza di tredici arrivi in salita.

Tra i grandi favoriti ci sono due corridori della stessa squadra, ovvero il danese Jonas Vingegaard e lo sloveno Primoz Roglic, facenti parte della Jumbo Visma. Vingegaard viene dai due Tour de France vinti l’anno scorso e in questa stagione e ha voglia di dimostrare le proprie qualità; Roglic, che si è imposto in ben tre circostanze nella Vuelta (2019, 2020, 2021) e ha impresso il proprio marchio nel Giro d’Italia di quest’anno, non vorrà essere un comprimario.

A questo proposito, sarà interessante capire quali saranno le gerarchie interne alla squadra. Nel corso della presentazione delle squadre, la Jumbo Visma non ha svelato le proprie carte e Vingegaard si è espresso in questi termini: “Sono felice di essere qui, al via della Vuelta. Speriamo di fare un grande risultato come squadra. Io e Roglic siamo entrambi leader, l’obiettivo principale è vincerlo come squadre, vedremo cosa accadrà in corsa“.

Foto: LaPresse