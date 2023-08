Vuelta a España 2023: il borsino della tappa di oggi. Jumbo-Visma e INEOS Grenadiers si giocano il successo nella cronosquadre

E’ arrivato il grande giorno dell’inizio della 78a edizione della Vuelta a España 2023. Da Barcellona scatta la corsa roja con una cronometro a squadre lunga 14,8 chilometri. Si assegnerà la prima maglia roja in questo Grande Giro che sarà durissimo, con una cronometro individuale e ben 13 arrivi in salita che non faranno sconti nell’arco delle tre settimane.

La squadra favorita numero 1 è la corazzata Jumbo-Visma che si presenta al via con il vincitore del Tour de France Jonas Vingegaard e il vincitore del Giro d’Italia Primoz Roglic, entrambi ottimi cronoman. I calabroni potranno contare anche su altri buoni elementi per le prove contro il tempo come Sepp Kuss, Attila Valter e Dylan Van Baarle.

La rivale principale per la formazione olandese sarà la INEOS Grenadiers guidata dal nostro Filippo Ganna che proverà a conquistare la prima maglia roja dopo il secondo posto dei Mondiali di Glasgow. La squadra britannica avrà come riferimento per la classifica generale Geraint Thomas, altro uomo abile nelle prove contro il tempo. Proverà a far classifica anche Egan Bernal.

Lontane sono le possibili avversarie di queste due squadre, a partire dalla Soudal Quick-Step del vincitore uscente Remco Evenepoel, ma ci sarà anche Mattia Cattaneo, spesso protagonista nelle cronometro. Occhio anche alla UAE Team Emirates di Juan Ayuso e Joao Almeida.

VUELTA A ESPAÑA 2023, IL BORSINO DELLA PRIMA TAPPA

***** Jumbo-Visma

**** INEOS Grenadiers

*** Soudal Quick-Step, UAE Team Emirates

** Movistar Team, Team Jayco AlUla, EF Education-EasyPost

* Bahrain-Victorious, Bora-Hansgrohe, Astana, Intermarché Circus-Wanty, Alpecin-Deceunick

Foto: Lapresse