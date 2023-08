Vuelta a Burgos 2023, Primoz Roglic: “Sono contento per il successo finale, in questi giorni ho migliorato la mia condizione”

Altra vittoria per Primoz Roglic in questo 2023. Dopo i trionfi alla Tirreno-Adriatico (con anche 3 successi di tappa), alla Volta a Catalunya (2) e al Giro d’Italia (1), lo sloveno della Jumbo-Visma ha conquistato la classifica generale anche alla Vuelta a Burgos (3) dopo la bellissima affermazione nell’ultima tappa di ieri. Un risultato sicuramente di grande spessore, soprattutto considerando che manca ormai meno di una settimana all’inizio della Vuelta a España 2023, grande corsa a tappe spagnola in cui lo sloveno proverà a ottenere l’ennesimo successo finale (sarebbe il quinto in cinque corse in questo 2023) in una stagione già più che positiva.

“Nonostante sia stata un’altra giornata calda, mi sono sentito bene – ha affermato Roglic dopo il successo di ieri -. Abbiamo sempre avuto il controllo della tappa. Alla fine, è toccato a me fare un altro grande sforzo. Sono felice di aver concluso la gara in questo modo. È stato un piacere correre qui. Era la prima volta che partecipavo a questa corsa. Il pubblico è stato fantastico. È stato anche un bene fare un po’ di chilometri nelle gambe una settimana prima della Vuelta a España. Sono venuto qui per migliorare e credo di esserci riuscito“.

È poi arrivato anche il commento del direttore sportivo della Jumbo-Visma Marc Reef: “È stata una buona prova generale. L’obiettivo principale di questa settimana era quello di compiere gli ultimi passi verso la Vuelta e ci siamo riusciti. Le temperature, il percorso e lo stile di corsa sono simili a quelli che vedremo in seguito. Anche i corridori che correranno la Vuelta hanno dimostrato di essere pronti. Jan (Tratnik, ndr) ha avuto una lunga riabilitazione, ma qui ha dimostrato un livello molto alto. Abbiamo vinto la cronometro a squadre, due tappe e la classifica generale. Non possiamo che essere soddisfatti”.

Foto: LaPresse