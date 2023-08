Ciclismo, Richard Carapaz non parteciperà alla Vuelta a España 2023

Richard Carapaz non sarà al via della Vuelta a España 2023. Purtroppo l’ecuadoriano non è ancora riuscito a recuperare completamente dopo l’infortunio al ginocchio rimediato al Tour de France 2023 e per evitare ricadute è costretto a saltare il terzo Grande Giro stagionale. Ad annunciarlo è stato il suo medico José Reinhart a Radio La Red.

“Stiamo misurando il suo lavoro giorno per giorno e stiamo facendo i relativi esami. Richard non potrà partecipare alla Vuelta a España. Abbiamo fatto il necessario, abbiamo fatto quel che andava fatto, ma non ce la farà. All’inizio speravamo che riuscisse a partecipare, ma non è stato possibile. Abbiamo parlato con lui e con il suo allenatore ed entrambi hanno accettato la raccomandazione”, queste le prime parole di Reinhart.

Il medico del vincitore del Giro d’Italia 2019 e dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 ha poi aggiunto: “Il problema che ha avuto è un’infiammazione del tendine e questo ha reso il processo di recupero più lungo del previsto. Se partecipasse alla Vuelta, non risponderebbe al 100%. Potrebbe anche subire una lesione muscolare. La cosa migliore da fare è fermarsi e lasciare che si riprenda bene per poter tornare in strada”.

Foto: LaPresse