Volley, Miriam Sylla: “Non ho responsabilità sulle scelte del CT, polemica inutile”

Continuano a tenere banco le polemiche sulle convocazioni del CT Davide Mazzanti per gli Europei di volley femminile 2023. Le esclusioni di Monica De Gennaro e Caterina Bosetti, oltre a quelle di Cristina Chirichella ed Alessia Gennari, hanno fatto discutere, nonostante la formazione azzurra rimanga senza dubbio una delle più competitive.

Mazzanti ha spesso ribadito che Miriam Sylla, oltre ad essere la capitana, è anche il punto di riferimento della squadra e che intorno a lei aveva scelto il gruppo da portare all’Europeo. Per questo qualche polemica si è riversata anche sulla schiacciatrice azzurra, che ha dunque voluto rispondere.

Queste le sue parole, raccolte da volleyball.it: “Sono nate polemiche su di me, ma io credo non mi riguardino. Sono rimasta stupita e lusingata dalle parole di Davide ma nessuno può essere come me. Quella è stata una percezione dell’allenatore e le sue scelte riguardano solo lui”.

“Io non penso di fare niente di speciale – ha continuato – sono solo me stessa. Il dispiacere per la compagna (Monica De Gennaro, ndr) c’è, ma ovviamente la sua assenza non è mia responsabilità. Diciamo che questa ulteriore polemica non serviva e poteva essere gestita meglio”.

Foto: FIVB