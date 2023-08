Volley, l’Italia vince le Universiadi! Spettacolare medaglia d’oro per Recine e compagni, Polonia travolta

L’Italia ha conquistato la medaglia d’oro nel torneo di volley maschile alle Universiadi 2023, competizione multisportiva riservata agli atleti degli Atenei di tutto il mondo. La nostra Nazionale ha sconfitto la Polonia per 3-0 (25-23; 25-18; 28-26) nell’intensa finale andata in scena a Chengdu (Cina): primo set dominato fino al 19-14, salvo poi subire l’aggancio a quota 20 e riuscire a spuntarla nel serrato finale; seconda frazione dominata in lungo e in largo; terzo parziale punto a punto fino al 20-20, poi affondo degli azzurri che però sul 24-21 si fanno annullare tre match-point, prima di chiudere la pratica ai vantaggi alla terza occasione utile.

Si tratta del terzo sigillo per l’Italia in questa kermesse, ma è il primo al di fuori del Bel Paese visto che nel 1970 si trionfò a Torino (battendo l’Unione Sovietica nell’atto conclusiva) e quattro anni fa si festeggiò a Napoli regolando proprio la Polonia. L’Italia completa la cavalcata dopo aver eliminato Argentina e Cina (poi di bronzo) nella fase a eliminazione diretta, mentre nei gironi aveva battuto Brasile e Cina Taipei e perso contro la Germania.

Prestazione sopra le righe da parte dello schiacciatore Giulio Magalini e dell’opposto Lorenzo Sala, autori di 14 punti a testa sotto la regia di un convincente Paolo Porro (6 punti, 2 muri e 3 ace). Il capitano Francesco Recine ha messo a segno 3 punti di banda, mentre al centro si sono distinti Lorenzo Cortesia (11 punti, 3 muri, 2 ace) e Marco Vitelli (4 punti). Damiano Catania il libero. La rosa comprende anche Tim Held, Alberto Pol, Davide Gardini, Nicola Salsi, Edoardo Caneschi.

Foto: Federvolley