Volley, l’Italia viaggia verso gli Europei: i convocati per l’ultimo collegiale. Una novità e un grande rientro

Gli Europei 2023 di volley maschile scatteranno il prossimo 28 agosto e l’Italia incomincerà la propria avventura contro il Belgio. La nostra Nazionale si presenterà ai nastri di partenza con l’obiettivo di difendere il titolo continentale conquistato due anni fa. I Campioni del Mondo, reduci dal quarto posto in Nations League, hanno tutte le carte in regola per essere protagonisti di fronte al proprio pubblico. Si preannuncia un confronto particolarmente serrato con le altre compagini di riferimento come Polonia, Francia, Serbia, Slovenia.

Il CT Fefé De Giorgi ha convocato un collegiale di preparazione, che avrà luogo in Val di Fiemme (in provincia di Trento) dal 4 al 13 agosto. Per l’occasione sono stati chiamati in causa sedici azzurri, spetterà poi al tecnico pugliese operare due tagli e decidere quali saranno i 14 uomini che disputeranno gli Europei. In rosa figurano tutti gli uomini che hanno giganteggiato nelle ultime due stagioni: il palleggiatore Simone Giannelli, l’opposto Yuri Romanò, gli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, i centrali Gianluca Galassi e Roberto Russo, il libero Fabio Balaso (giusto per citare i titolari di riferimento).

Simone Anzani, anch’egli punto saldo degli ultimi trionfi, rientra in gruppo dopo i problemi cardiaci riscontrati un paio di mesi fa e il successivo intervento (non aveva partecipato agli ultimi appuntamenti della Nations League). Il centrale è stato preso in considerazione e punta a tornare prontamente ai vertici. Alessandro Bovolenta è ormai un acclarato fuoriclasse ed è stato chiamato: il giovane opposto, reduce dal secondo posto ai Mondiali Under 21, rappresenterà la grande alternativa a Romanò. Di seguito i convocati dell’Italia per l’ultimo raduno in vista degli Europei 2023 di volley maschile.

CONVOCATI RADUNO ITALIA VOLLEY VERSO GLI EUROPEI

Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli

Opposti: Yuri Romanò, Fabrizio Gironi, Alessandro Bovolenta

Schiacciatori: Tommaso Rinaldi, Daniele Lavia, Mattia Bottolo, Alessandro Michieletto

Centrali: Giovanni Sanguinetti, Leandro Mosca, Gianluca Galassi, Roberto Russo, Simone Anzani

Liberi: Fabio Balaso, Leonardo Scanferla

Foto: FIVB