Softball: il nuovo Ranking Mondiale: Stati Uniti sempre in testa, Italia stabile in ottava posizione

Dopo la conclusione della prima fase dei Mondiali 2023-2024, la WBSC (World Baseball Softball Confederation) ha reso noto il nuovo ranking mondiale.

Una graduatoria con qualche modifica, dove a comandare sono sempre gli Stati Uniti d’America a quota 4900 punti. In seconda posizione invece troviamo invece il Giappone (3201 punti), con Porto Rico in terza piazza (3096 punti), capace di scalzare Cina Taipei, attualmente quarta a 2812 punti.

In casa Italia, la parola d’ordine è stabilità: dopo la conquista dell’accesso alla fase finale dei Mondiali, il ranking vede le azzurre rimane costanti in ottava posizione (1870 punti), davanti all’Olanda (1740 punti) e alla Repubblica Ceca (1548 punti), che completano la top 10 scambiandosi nona e decima piazza.

In generale infine, v’è da sottolineare il grande balzo in avanti – ben 5 posizioni – delle Filippine: le asiatiche, che hanno spaventato la selezione tricolore e non solo, nella prima fase del Mondiale biennale, hanno compiuto un salto verso l’alto di ben 5 posizioni attestandosi a 588 punti complessivi.

Di seguito il ranking totale aggiornato, consultabile con il post pubblicato dalla stessa WBSC sui suoi profili social.

New Women’s Softball Rankings released!

World No. 1 USA remains on top after the WBSC Women’s Softball World Cup Group Stage!

