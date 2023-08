Volley, l’Italia surclassa la Bulgaria e infila il tris agli Europei. Antropova sempre titolare, Egonu in panchina

L’Italia ha infilato la terza vittoria consecutiva agli Europei 2023 di volley femminile. La nostra Nazionale ha sconfitto la Bulgaria per 3-0 (25-16; 25-17; 25-13) di fronte al pubblico della gremita Arena di Monza e si è così confermata in testa alla classifica generale del gruppo B dopo i successi ottenuti contro Romania e Svizzera. Le Campionesse d’Europa non hanno avuto problemi di nessun tipo contro le comunque rognose Verdi, una delle avversarie di riferimento in questo girone oggettivamente molto agevole per le padrone di casa.

Le azzurre hanno preso il comando delle operazioni fin dalle battute iniziali e hanno controllato agevolmente la situazione, chiudendo la pratica in poco più di un’ora di gioco. Le ragazze del CT Davide Mazzanti si sono così portate a quota 3 successi (9 punti) e hanno nei fatti ipotecato il primato nella Pool, qualificandosi matematicamente agli ottavi di finale della rassegna continentale. Ora l’Italia osserverà un paio di giorni di riposo e tornerà in campo martedì 22 agosto al PalaRuffini di Torino per affrontare la Bosnia Erzegovina, penultimo ostacolo di questa fase prima della chiusura contro la Croazia.

Davide Mazzanti ha confermato la formazione titolare vista nei due precedenti: Ekaterina Antropova opposto titolare in diagonale con Alessia Orro, Paola Egonu è rimasta in panchina. Elena Pietrini e la capitana Miriam Sylla di banda, al centro Marina Lubian e Anna Danesi. L’Italia sembra salire di colpi, anche se l’avversario non si è dimostrato di grande spessore e queste partite servono proprio per affinare i meccanismi in vista delle partite che contano.

Ekaterina Antropova ha chiuso da top scorer con 15 punti (54% in attacco, 4 muri, 4 ace), prestazione superba anche della schiacciatrice Miriam Sylla (14 punti, 67% in fase offensiva, 62% in ricezione) affiancata da Elena Pietrini (8). Nel corso dell’incontro c’è stato spazio anche per il martello Loveth Omoruyi (6). Marina Lubian ha messo a segno 8 punti affiancata da Anna Danesi (3), che nel terzo set ha lasciato spazio a Federica Squarcini (5). Da annotare che ha giocato il libero Beatrice Parrocchiale, oggi preferita a Eleonora Fersino.

