Calendario Mondiali calcio femminile 2023 oggi: orari 7 agosto, programma, tv, streaming

Proseguono i Mondiali di calcio femminile, in corso di svolgimento tra Australia e Nuova Zelanda. Oggi sarà il turno di altre due partite degli ottavi di finale, scopriremo oggi chi farà parte delle migliori otto al mondo assieme a Spagna, Paesi Bassi, Giappone e Svezia.

Durante la mattinata italiana, alle 9.30, il calcio d’inizio del match tra Inghilterra e Nigeria a Brisbane. Le britanniche hanno dominato il girone D con tre vittorie su tre e otto gol segnati a raffronto di solo uno subito, ininfluente e perlopiù su rigore, nel 6-1 contro la Cina. Nigeriane che invece si sono fatte rispettare pareggiando con il Canada, campionesse olimpiche uscenti, e battendo l’Australia, poi leader del Gruppo B.

Alle 12.30 sarà invece il momento di Australia e Danimarca. Le oceaniche nutrivano ambizioni, che saranno lievitate ancor di più dopo aver inflitto un sonoro 4-0 al Canada. Danesi che invece si sono arrese soltanto per 1-0 all’Inghilterra, poi vincitrice del girone.

Inghilterra-Nigeria verrà trasmessa in diretta televisiva su Rai Sport, canale 58 del digitale terrestre, ed in streaming su RaiPlay. Per il match tra Australia e Danimarca sarà disponibile solo lo streaming su Fifa+, che manda in onda ogni partita della competizione internazionale.

MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023, IL PROGRAMMA

9.30 Inghilterra-Nigeria – ottavi di finale – streaming su Fifa+

12.30 Australia-Danimarca – ottavi di finale – streaming su Fifa+

MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023, DOVE VEDERLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport (Inghilterra-Nigeria)

Diretta streaming: Fifa+, RaiPlay (solo per Inghilterra-Nigeria)

