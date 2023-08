Volley, l’Italia liquida il Cile ai Mondiali Under 19: buon esordio per gli azzurri, Bristot top scorer

L’Italia ha esordito con una netta vittoria ai Mondiali Under 19 di volley maschile. La nostra Nazionale ha sconfitto il poco quotato Cile con un secco 3-0 (25-19; 25-16; 25-19), incominciando nel miglior modo possibile la propria avventura a San Juan (Argentina) e issandosi così al comando del gruppo D che comprende anche Brasile, Belgio e Messico (le prime quattro classificate si qualificano agli ottavi di finale). Gli azzurri hanno avuto vita relativamente facile contro la compagine sudamericana, capace di creare qualche grattacapo soltanto in avvio del terzo set.

A mettersi maggiormente in luce sono stati lo schiacciatore Alessandro Bristot (16 punti) e l’opposto Tommaso Barotto (14, 2 muri e 2 ace), in doppia cifra anche il centrale Pardo Mati (11, 3 muri). Il palleggiatore Giacomo Selleri ha ingaggiato anche l’altro martello Lorenzo Magliano (6 punti per il capitano) e gli altri centrali Federico Miraglia (2) e Gioele Taiwo (2), Flavio Marazzini il libero. L’Italia tornerà in campo domani (venerdì 4 agosto) per fronteggiare il Messico, avversario che sulla carta dovrebbe essere inferiore ai nostri portacolori.

Foto: FIVB