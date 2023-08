Volley, Italia-Spagna agli ottavi degli Europei 2023: le Furie Rosse ai raggi X, tante giovani e conoscenze italiane

L’Italia affronterà la Spagna agli ottavi di finale degli Europei 2023 di volley femminile. L’appuntamento è per sabato 26 agosto (ore 21.15) al PalaWanny di Firenze, dove la nostra Nazionale sarà accolta dal proprio pubblico e dove inizierà la fase a eliminazione diretta di questa rassegna continentale. Le azzurre sono reduce dal cammino immacolato nella fase a gironi, caratterizzato da cinque vittorie per 3-0 contro le poco temibili Bulgaria, Romania, Svizzera, Bosnia Erzegovina e Croazia. Le Campionesse d’Europa si sono messe in moto tra Verona, Monza e Torino, ma ora si entra nella fase calda del torneo e non sono ammessi passi falsi.

Le ragazze del CT Davide Mazzanti partiranno con tutti i favori del pronostico contro la poco quotata compagine spagnola, ma conosciamo meglio le prossime avversarie. La Spagna ha preso parte soltanto a otto edizioni degli Europei (compresa quella in corso) e il miglior risultato è il nono posto conquistato nel 2009, quando uscì nella seconda fase a gironi. Due anni fa ventesimo posto finale, con eliminazione ai gironi e un solo successo all’attivo (al tie-break sulla Grecia). Le Furie Rosse sono quantomeno cresciute sotto la guida di coach Pascual Saurin, riuscendo a vincere contro Finlandia ed Estonia per 3-1 a Tallin. Le iberiche hanno tra l’altro fatto tremare la più rodata Francia, portandosi sul 2-1 prima di perdere al parziale decisivo. Nette invece le sconfitte contro l’Olanda (prima nella Pool D) e la Slovacchia.

L’opposto è la giovanissima Julia De Paula Vianna, una classe 2005 che da ottobre indosserà la casacca del Developres Resovia in Polonia: è emergente e poco esperta, ma ha un buon braccio e non andrà sottovalutata. Gli appassionati italiani conosceranno Lucia Varela Gomez, una centrale che nel match contro l’Estonia ha messo a segno addirittura 16 punti (top scorer) e che è tesserata per Novara: la 20enne va tenuta in considerazione, anche se in Serie A1 non si è praticamente mai vista (6 punti messi a segno, è subentrata dalla panchina in 8 incontri).

Un’altra classe 2003 è la schiacciatrice Carolina Camino Fernandez, che gioca nel campionato iberico con l’Arenal Emeve, mentre la sua compagna di reparto Maria Priscilla Schlegel Mosegui ha dieci anni in più e si è trasferita negli USA: due martelli discreti e nulla più. Anche la palleggiatrice Raquel Lazaro è passata dall’Italia: la 23enne ha indossato la maglia di Vallefoglia nell’ultima stagione, trovando pochissimo spazio (6 ingressi dalla panchina e 0 punti segnati in campionato) e decidendo così di trasferirsi in Germania al Potsdam. Patricia Llabres è il libero.

