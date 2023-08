Volley, Italia in semifinale alle Universiadi: Argentina stesa dai punti di Held, Magalini e Recine

L’Italia ha sconfitto l’Argentina per 3-1 (23-25; 25-16; 25-23; 25-21) e si è così qualificata alle semifinali del torneo di volley maschile alle Universiadi 2023, competizione multisportiva riservata agli atleti di tutti gli Atenei del mondo. La nostra Nazionale ha perso il primo set dopo un rovente testa a testa con l’Albiceleste, ma poi ha rialzato la testa con grande caparbietà e sulla lunga distanza è riuscita ad avere la meglio contro la solida compagine sudamericana.

Gli azzurri sono entrati in zona medaglie a Chengdu (Cina) e in semifinale se la dovranno vedere contro la vincente del confronto tra Germania e Iran, ricordandosi che contro i tedeschi hanno perso nella fase a gironi. L’altra semifinale sarà tra Polonia e Cina, capaci di sbarazzarsi con un secco 3-0 rispettivamente di Ucraina e Portogallo. Una bella soddisfazione per i ragazzi di coach Luca Leoni, dopo che la formazione femminile era stata eliminata dalla Polonia ai quarti di finale.

A mettersi maggiormente in luce sono stati lo schiacciatore Tim Held (15 punti, 2 ace), il martello Giulio Magalini (17 punti, 2 muri) e l’altro attaccante Francesco Recine (12 punti), in un modulo differente rispetto alle precedenti partite dove era stato il bomber Lorenzo Sala (oggi due punti) a fare la differenza. Bene i centrali Lorenzo Cortesia (6) ed Edoardo Caneschi (3) sotto la regia di Paolo Porro.

Foto: Federvolley