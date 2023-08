Volley femminile, l’Italia plana in Finale ai Mondiali Under 21! Steso il Giappone, caccia al terzo titolo

L’Italia vola in Finale ai Mondiali Under 21 di volley femminile. La nostra Nazionale ha liquidato il Giappone con un secco 3-0 (25-22; 25-13; 25-18) sul campo di Leon (Messico) e si è qualificata per l’atto conclusiva della rassegna iridata di categoria. Le azzurre sono semplicemente state perfette contro la solida compagine asiatica, dominando i tre set con grandissima disinvoltura dall’alto di un muro granitico (13 contro 2), di un attacco di maggior spessore (43 contro 36) e di una ricezione davvero impattante che ha tramortito le avversarie.

Le ragazze di coach Marco Mencarelli affronteranno la Cina, che nell’altra semifinale ha battuto il Brasile per 3-2 (le verdeoro avevano rimontato da 0-2, salvo crollare nel tie-break). La Finale è in programma questa notte (domenica 27 agosto, ore 04.00 italiane). Dopo aver perso la Finale Under 21 con gli uomini e aver conquistato il bronzo ai Mondiali Under 19 femminili, il Bel Paese insegue il primo alloro iridato della stagione a livello giovanile.

L’Italia andrà a caccia del secondo titolo consecutivo dopo quello conquistato due anni fa battendo la Serbia in finale, sarebbe il terzo sigillo nella storia considerando anche quello del 2011. La nostra Nazionale giocherà l’atto conclusivo per la quinta volta, ha perso nel 1997 contro la Russia e nel 2019 contro il Giappone (va precisato che fino a due anni fa questo evento era di livello under 20, da questa edizione è stato innalzato il limite anagrafico per portarlo alla pari con quello dell’equivalente torneo maschile).

Prestazione di grande impatto da parte dell’opposto Anna Eniola Adelusi (18 punti, 3 muri), in doppia cifra anche la schiacciatrice Stella Nervini (12 punti, 2 muri) affiancata di banda da Dominika Giuliani (9). Solida prova delle centrali Giulia Marconato (9 punti, 4 muri) e Katja Eckl (6 punti) sotto la regia della palleggiatrice Valentina Bartolucci (4 punti), Manuela Ribechi il libero. Tra le fila del Giappone le migliori sono state le attaccanti Amika Saiki (10) e Ayane Kitamado (9).

Foto: FIVB