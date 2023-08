Volley femminile, l’Italia liquida la Dominicana ai Mondiali Under 21 e accede alla seconda fase. Nervini top scorer

L’Italia prosegue brillantemente la propria avventura ai Mondiali Under 21 di volley femminile e infila la seconda vittoria consecutiva con il massimo scarto. Dopo aver sconfitto la Tunisia nel match d’apertura, la nostra Nazionale ha surclassato anche la Repubblica Dominicana con un netto 3-0 (25-16; 25-11; 25-13).

Le azzurre si sono così confermate in testa al gruppo B e si sono già matematicamente qualificate alla seconda fase, ma domani torneranno in campo per fronteggiare il Brasile nel match che metterà in palio il primo posto nella Pool B. Anche le sudamericane hanno vinto le prime due partite senza concedere set alle avversarie.

A mettersi maggiormente in luce ad Aguascalientes (Messico) sono state le attaccanti Stella Nervini (15 punti) e Anna Eniola Adelusi (10), bene anche le centrali Katja Eckl (8) e Giulia Marconato (6) sotto la regia di Valentina Bartolucci. A referto anche le altre attaccanti Dominika Giuliani (3), Beatrice Gardini (3) e Sara Bellia (2), Manuela Ribechi il libero.

Foto: FIVB