Volley femminile, la naturalizzata Vargas si aggiunge ad Egonu e Boskovic: le tre star pronte a dominare l’Europeo

Quello che per molte stagioni in Europa e non solo è stato un duello appassionante fra le due attaccanti più forti, l’azzurra Paola Egonu e la serba Tijana Boskovic, che si sono trovate una di fronte all’altra in particolare in tre occasioni speciali, la finale del Mondiale 2018, il quarto di finale dei Giochi 2021 e la finale dell’Europeo 2021, con due successi della serba e uno dell’azzurra, in vista di Euro 2023 vedrà aggiungersi una terza “incomoda” che ha già spostato tanti equilibri a livello internazionale, la cubana Melissa Vargas che sfida le due “regine” della schiacciata con l’obiettivo di spingere in alto la Turchia di cui veste la maglia, avendo scelto la Nazionale della mezzaluna per proseguire la sua attività.

Egonu contro Boskovic si preannuncia ancora una volta il duello decisivo, anche se le sirene che arrivano dal ritiro azzurro parlano di Egonu che potrebbe partire dalla panchina. Potrebbe anche starci la decisione di Mazzanti, visto anche che la parte iniziale dell’Europeo non presenta grossi ostacoli alle azzurre. Paola Egonu potrebbe entrare in scena nella fase decisiva ed a quel punto non sarebbe più una battaglia per la MVP o top scorer dell’Europeo, quanto per il traguardo più importante, il titolo continentale.

Si tratta di tre giocatrici che nell’ultima stagione hanno caratterizzato le battaglie del campionato turco, Vargas nel Fenerbahce, Boskovic nell’Eczacibasi e Egonu nel Vakifbank che alla fine si è preso tutto quello che si poteva con il finale strepitoso della Champions a Torino. A Vargas va un po’ stretto il ruolo di terza incomoda. Ormai da diverse stagioni è una delle top scorer a livello internazionale e nell’ultimo anno sembra aver trovato anche quella continuità di rendimento che un po’ le era mancata nelle annate precedenti.

In tutto questo il ruolo di regina delle realizzatrici europee potrebbe restare nelle salde mani di Tijana Boskovic, sempre poco appariscente nelle marce di avvicinamento ai grandi eventi internazionali ma sempre protagonista a tutti i livelli quando si fa sul serio.

Foto Fivb