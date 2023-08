Volley femminile, i numeri di maglia dell’Italia per gli Europei. Sylla capitana, a Egonu il 18, Antropova chiude

L’Italia punta a essere grande protagonista agli Europei 2023 di volley femminile, che andranno in scena tra Italia, Belgio, Germania ed Estonia dal 15 agosto al 3 settembre. Le Campionesse d’Europa e bronzo mondiale sono tra le grandi favorite della vigilia e puntano a difendere il titolo conquistato due anni fa.

Le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno tutte le carte in regola per fare saltare il banco, ma non mancherà una concorrenza di lusso guidata da Serbia, Turchia e Polonia. Miriam Sylla sarà la capitana del gruppo e indosserà la maglia numero 17. La stella è Paola Egonu, opposto con il numero 18. Ekaterina Antropova debutta col 24. Di seguito i numeri di maglia dell’Italia agli Europei 2023 di volley femminile.

NUMERI MAGLIA ITALIA PER EUROPEI VOLLEY FEMMINILE 2023

1. Marina Lubian (centrale)

2. Alice Degradi (schiacciatrice)

4. Francesca Bosio (palleggiatrice)

7. Eleonora Fersino (libero)

8. Alessia Orro (palleggiatrice)

11. Anna Danesi (centrale)

14. Elena Pietrini (schiacciatrice)

15. Sylvia Nwakalor (opposto)

17. Miriam Sylla (schiacciatrice, capitana)

18. Paola Egonu (opposto)

19. Federica Squarcini (centrale)

20. Beatrice Parrocchiale (libero)

21. Loveth Omoruyi (schiacciatrice)

24. Ekaterina Antropova (opposto)

Foto: Federvolley