Volley femminile, finisce la telenovela: Ekaterina Antropova è italiana, potrà fare gli Europei

Era già da qualche giorno che era nell’aria, adesso però è ufficiale: Ekaterina Antropova potrà vestire la maglia azzurra ai prossimi Europei di pallavolo con il Bel Paese che sarà protagonista almeno fino alle semifinali con le sue sedi a Monza, Firenze, Torino e Verona.

La giocatrice di Scandicci, che già era assieme alle azzurre come aggregata, ha ricevuto la cittadinanza italiana ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della lege 5 febbraio 1992 n.91 per meriti speciali, che espressamente cita: “Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza può essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all’Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato“.

Nata in Islanda da genitori russi il 19 marzo 2003, si trasferì in giovane età in Italia, a soli quindici anni, con un permesso di soggiorno per affidamento. Le vengono ovviamente incontro i risultati ottenuti come giocatrice di Scandicci, in cui quest’anno, nel ruolo di opposto, è stata l’ottava giocatrice per numero di schiacciate messe a terra, ben 384.

Il Coni ha dunque inviato la proposta di cittadinanza segnalando la giovane atleta, concludendo l’iter burocratico in tempo per gli Europei in cui l’Italia proverà a difendere il proprio titolo. Con una Ekaterina Antropova in più nel proprio motore.

