Volley femminile, Europei 2023: la Francia batte 3-1 la Romania e attende l’Italia ai quarti

In attesa di archiviare stasera la pratica Spagna, l’Italia adesso conosce il nome dell’avversaria da affrontare eventualmente ai quarti di finale dei Campionati Europei 2023 di volley femminile. Si profila all’orizzonte uno scontro con la Francia, che ha regolato agli ottavi per 3-1 (25-23, 25-16, 21-25, 25-23) la Romania entrando tra le prime 8 del Vecchio Continente.

Ad indirizzare l’incontro è stato a posteriori il set inaugurale, in cui le transalpine hanno avuto la meglio in volata per 25-23 dopo aver fatto rientrare le avversarie rumene dal 9-3 al 15-18. Francia che ha poi dominato la seconda frazione, guadagnando presto un buon margine di 4-5 punti e poi dilagando nelle battute conclusive fino al 25-16.

In avvio di terzo set si è materializzata la reazione della Romania, scappata via nel punteggio già nei primi scambi per poi chiudere i conti sul 25-21. Le rumene hanno sognato una clamorosa rimonta, volando addirittura a +6 nel quarto set (13-7 e 14-8) per poi subire il rientro ed il sorpasso francese sino al 25-23 che ha messo fine al match.

Foto: Simone Contesini