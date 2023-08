Volley femminile, Europei 2023. La esuberante Spagna tra le azzurre e i quarti di finale

Si riparte dagli ottavi di finale all’Europeo femminile, primo set senza appello, prima fase a eliminazione diretta con quasi tutte le sfide già segnate e dal facile pronostico. Tra queste la partita di Firenze tra Italia e Spagna che vede super favorite le azzurre.

L’Italia non arriva con troppe certezze alla fase finale del torneo, dopo i tanti esperimenti e cambiamenti del girone preliminare che si prestava a questa scelta vista la qualità non particolarmente eccelsa delle rivali. La partita con la Spagna servirà probabilmente per capire a quali conclusioni è arrivato Mazzanti e su quale sestetto punterà in vista della fase decisiva dell’Europeo. Poi c’è anche una partita da vincere e magari mostrando anche qualcosa in più rispetto a quanto fatto vedere nelle ultime due uscite dove però il turn over è stato ampio.

La Spagna ha disputato una prima parte di torneo al di sopra delle aspettative, non tanto per le vittorie ottenute, quanto per le prestazioni offerte. Nette le sconfitte subite con Olanda e Slovacchia dalla squadra allenata da Pascual Saurin che poi ha impegnato la Francia, arrendendosi solo al tie break ed ha vinto le partite decisive per la qualificazione al secondo turno con Finlandia ed Estonia.

L’alzatrice è una conoscenza del campionato italiano, Raquel Lazaro, lo scorso anno in forza al Vallefoglia e nella prossima stagione con la maglia del Potsdam in Germania, la seconda alzatrice è Ariadna Priante Frances, del CV Haris e c’è anche una terza alzatrice Patricia Aranda Munoz dell’Emeve Lugo. L’opposta è una giocatrice da tenere d’occhio, Julia De Paula Viana, 18 anni appena compiuti, ex Gran Canaria e dalla prossima stagione nelle file del KS Developres Rzeszow, nella massima serie polacca, l’alternativa è una’altra atleta che giocava in italia, a Sassuolo, Paola Martinez Vela che il prossimo anno indosserà la maglia del Charleroi in Belgio.

Al centro un’altra giocatrice che arriva dal campionato italiano, Lucia Varela Gomez, lo scorso anno a Novara e dalla prossima stagione titolare nel Quimper Volley in Francia e Carla Jimenez Ruiz, 21 anni, punto di forza dell’Avarca de Menorca, massimo campionato spagnolo. In panchina c’è Carlota Garcia, lo scorso anno in Belgio a Charleroi e nella prossima stagione in patria nell’Heidelberg Volkswagen

Le bande titolari sono Carolina Camino Fernandez 20 anni dell’Arenal Emeve in patria e un’altra vecchia conoscenza del campionato italiano, Maria Priscilla Schlegel Mosegui, ex Mondovì e Collegno in serie A2 e attualmente, lo scorso anno a Munster in Germania e nella prossima stagione a Dallas nella squadra Pro League statunitense. In panchina ci sono Zoi Mavrommatis Lopez dell’Emeve Lugo, Margalida Piza del CV Tenerife, dove viene utilizzata come libero. I liberi sono Lucia Prol dell’Arenal Emeve e Patricia Llabres del CV Tenerife.

Foto: Photo LiveMedia/Valerio Origo