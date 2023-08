Volley femminile, Europei 2023. Italia a caccia di certezze contro la modesta Svizzera

Tra esperimenti e ricerca di certezze, l’Italia di Davide Mazzanti si prepara alla seconda sfida del Campionato Europeo, la prima indoor dopo lo spettacolo dispendioso dal punto di vista emotivo e fisico, dell’Arena di Verona. Si gioca a Monza e l’avversaria è la Svizzera ma i fari saranno puntati sull’Italia che, se alla vigilia dell’Europeo aveva staccato la spina di connessione con il passato, adesso sembra aver perso altre certezze e vuole ritrovarle molto in fretta perchè tempo ce n’è ma non troppo. Partite come quelle con le elvetiche sono importanti perchè sono qualcosa in più di un allenamento e, se è vero che Mazzanti vuole insistere sullo starting seven di martedì sera, c’è bisogno di un rodaggio di qualità in vista delle gare che contano veramente.

La Svizzera, secondo avversario delle azzurre, è entrata a far parte del lotto delle 24 squadre iscritte all’Europeo grazie all’esclusione della Russia per i noti motivi legati al conflitto in Ucraina. Le elvetiche sono state ripescate come miglior terze dei gironi di qualificazione e rappresentano sulla carta la “cenerentola” del gruppo, occupando la posizione numero 54 del ranking mondiale. L’allenatrice è Lauren Bertolacci, qualche atleta di spicco c’è ma non a sufficienza per impensierire la formazione azzurre. Le svizzere hanno affrontato a fine luglio come unico test in vista degli Europei per tre volte la Finlandia con due successi (3-0 e 3-1) e una sconfitta 2-3. Al debutto a Monza ieri sono state battute 3-2 dalla Bosnia.

L’alzatrice delle elvetiche è Meline Pierret, 24 anni, titolare nella squadra dello Sm’Aesch Pfeffingen fino alle scorso anno e dalla prossima stagione nel Viteos NUC, sempre nel massimo campionato svizzero. L’alternativa è Olivia Wassner del Viteos NUC. L’opposta è una conoscenza del campionato italiano, Maja Storck, 25 anni, lo scorso anno in forza al Chieri e dalla prossima stagione a Pinerolo proprio in coppia con Ungureanu che ha affrontato le azzurre nella gara d’esordio. La riserva è Sindi Mico, 19 anni, nelle ultime due stagioni in forza al Volero Zurigo e dal prossimo anno al Volleball Academy di Bulach, sempre nel massimo campionato svizzero.

In banda giocano titolari uno degli elementi di esperienza del clan elvetico, Laura Kunzler, 27 anni, punto di forza della squadra turca del Nilüfer Belediyespor e Julie Lengweiler, altra giramondo, che l’anno scorso giocava in Spagna al CV Tenerife Libby’s La Laguna e il prossimo anno sarà in Grecia all’Aris Salonicco. Le seconde linee sono Chiara Petitiat del Viteos NUC, Tabea Eichler del Sm’Aesch Pfeffingen e Julia Kunzler del VC Kanti Schaffhaeusen.

Le centrali sono Madlaina Matter, 27 anni, da una vita in forza al Sm’Aesch Pfeffingen e Samira Sulser che dopo due stagioni al Viteos NUC, si trasferirà per la prossima stagione al Vandœuvre Nancy Volley-Ball in Francia. In panchina ci sono Alix De Micheli del Viteos NUC. Il libero titolare è Fabiana Mottis, del Viteos NUC, mentre l’alternativa è Mathilde Engel, titolare del Sm’Aesch Pfeffingen.

Foto Cev