Rugby, la formazione dell’Italia per il test match contro la Romania: torna Ange Capuozzo

L’appuntamento è fissato per sabato 19 agosto alle 18.30, allo Stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto. E’ questo il luogo scelto per il test match tra la Nazionale italiana di rugby e la Romania. Si tratta del primo di due incontri valido per le Vittoria Assicurazioni Summer Nations Series in preparazione del Mondiale, considerando il secondo impegno contro il Giappone (26 agosto ore 18.30) a Treviso.

Le due squadre si ritrovano dopo l’ultimo confronto vinto nettamente dall’Italia a Bucarest 45-13. Parlando della formazione scelta da Kieran Crowley, torna a vestire l’azzurro Ange Capuozzo, assente dal match contro l’Irlanda nello scorso Sei Nazioni. La coppia di centri sarà composta da Brex e Morisi, mentre per la prima volta nella storia della Nazionale, dal primo minuto, in mediana vi sarà la coppia di fratelli Paolo e Alessandro Garbisi che torneranno a giocare insieme proprio da quella partita disputata in terra rumena.

In terza linea si registra il rientro di capitan Lamaro dal primo minuto insieme a Halafihi e Negri. Arrivata la conferma per Lamb in seconda linea che darà il proprio contributo con Niccolò Cannone. Prima linea formata da Ferrari, Nicotera e Nemer, quest’ultimo tornato a calcare il campo dopo la squalifica che lo ha tenuto lontano dai campi da gioco da dicembre 2022.

FORMAZIONE ITALIA RUGBY

15 Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 10 caps)

14 Paolo ODOGWU (Benetton Rugby, 1 cap)

13 Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 24 caps)

12 Luca MORISI (svincolato, 45 caps)

11Montanna IOANE (Lione, 19 caps)

10 Paolo GARBISI (Montpellier, 25 caps)

9 Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 5 caps)

8 Toa HALAFIHI (Benetton Rugby, 10 caps)

7 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 27 caps) – capitano

6 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 47 caps)

5 Dino LAMB (Harlequins, 1 cap)

4 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 31 caps)

3 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 45 caps)

2 Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 13 caps)

1 Ivan NEMER (Benetton Rugby, 11 caps)

A disposizione

16 Epalahame FAIVA (svincolato, 6 caps)

17 Federico ZANI (Benetton Rugby, 22 caps)

18 Pietro CECCARELLI (Perpignan, 27 caps)

19 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 43 caps)

20 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 10 caps)

21 Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 14 caps)

22 Tommaso ALLAN (Perpignan, 73 caps)

23 Lorenzo PANI (Zebre Parma, 2 caps)

