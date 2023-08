Volley, Europei 2023: la Turchia spazza via la Polonia, sarà sfida alle azzurre in semifinale

Chi si aspettava una sfida in grande equilibrio nel quarto di finale degli Europei di volley femminile 2023 tra Turchia e Polonia non può che essere rimasto deluso. Con un netto 3-0 (25-23, 25-22, 25-18) le turche si sono infatti imposte sulle avversarie, garantendosi un posto tra le prime quattro del continente, accedendo alla semifinale che le vedrà scontrarsi con l’Italia.

La grande protagonista dell’incontro è stata ancora una volta Melissa Vargas. L’opposta della squadra guidata dal CT Daniele Santarelli ha chiuso con l’imponente bottino di 24 punti in soli tre set, trovando 22 attacchi vincenti e due ace, trascinando le compagne nei momenti migliori e togliendo le castagne dal fuoco in quelli di maggiore difficoltà.

La Polonia ha iniziato forte, tanto nel primo quanto nel secondo parziale ma, una volta arrivate nelle fasi calde, si sono sciolte come neve al sole, capitolando sotto i colpi delle avversarie e commettendo qualche errore di troppo. Nel terzo ed ultimo parziale la resistenza delle polacche è durata ancora meno, con le turche in grado di scappare nella fase centrale per non guardarsi più indietro.

Fondamentale ancora una volta l’apporto di Ebrar Karakurt che continua ad interpretare con sempre maggiore efficacia e naturalezza il ruolo di schiacciatrice ricevitrice, chiudendo con 14 punti e sopperendo così alle inevitabili difficoltà in seconda linea. Per la Polonia non sono bastati i 13 con 5 muri di un’eccezionale Agnieszka Korneluk, non appoggiata dalle attaccanti di palla alta (12 punti per Stysiak, solo 8 per Rozanski).

Foto: CEV