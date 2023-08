Volley, Europei 2023. La Francia vince il big match con la Turchia, Serbia e Germania ok

Le big partono con il piede giusto nella terza giornata degli Europei che vedeva al via alcune delle protagoniste annunciate dell’Europeo, Francia, Serbia e Germania su tutte.

Nel girone dell’Italia parte con il piede giusto la Germania che, al termine di un incontro a senso unico, batte con un secco 3-0 (25-22, 25-19, 25-19) una rinunciataria Estonia. Top scorer Grozer con 15 punti, 14 punti per Reichert.

Tutto facile per la Serbia contro una rinunciataria Svizzera. Partita a senso unico con i serbi sempre avanti che vincono 3-0 con i parziali di 25-19, 25-16 e 25-19. In casa Serbia 15 punti di Peric e 11 per Kujundzic.

Partenza non semplice per i vice-campioni uscenti della Slovenia che faticano nel primo set contro l’Ucraina cedendo in volata 25-23. Gli sloveni crescono in attacco e al servizio e si impongono 25-22 in un combattuto terzo set e dal terzo set in poi è dominio degli sloveni che vincono con un doppio 25-20. Mozic top scorer con 18 punti per la Slovenia, Tupchii 23 punti in casa Ucraina.

Dominio per la Finlandia su una spenta Croazia: i finnici vincono con un secco 3-0 (25-19, 25-19, 25-20) senza mai dare appigli alla squadra croata. Jokela top scorer con 12 punti per la Finlandia, 11 punti per il croato Sedlacek.

Nel girone D avvio con il piede giusto per la Francia nel big match contro l’ostica Turchia. Partita tiratissima che i francesi risolvono con un prezioso 3-0 vincendo gli ultimi due set ai vantaggi. La squadra francese, senza Ngapeth, vince 25-20 il primo set, grande battaglia nel secondo e nel terzo set con i transalpini, guidati da Patry e Chinenyeze (15 punti a testa), che hanno avuto la meglio 30-28 e 29-27. Per la Turchia 14 punti per Lagumdzija.

Vittoria tutto sommato semplice per il Portogallo contro la Romania. I portoghesi vincono facilmente i primi due set 25-19 e 25-18, più equilibrio nel terzo parziale vinto 25-23 dai lusitani.

La Nord Macedonia inizia tra le mura amiche nel modo giusto l’Europeo battendo 3-1 la Danimarca. I danesi vincono 22-25 il primo set, poi la Macedonia del Nord vince 25-22, 25-19 e 25-22. Il macedone Gjorgiev top scorer con 17 punti.