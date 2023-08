Calendario semifinali Europei volley femminile 2023: Italia-Turchia e Olanda-Serbia. Programma, orari, tv, streaming

Proseguono senza soluzione di continuità i Campionati Europei 2023 di volley femminile, con i match odierni che hanno delineato il quadro delle semifinaliste che si contenderanno il titolo continentale nella Final Four di Bruxelles, in Belgio. Il penultimo atto della manifestazione vedrà protagoniste Italia e Turchia nella prima sfida e Olanda e Serbia nella seconda.

Le Azzurre vanno a caccia del bis dopo il trionfo del 2021 ma dovranno salire di colpi rispetto alle prime uscite del torneo per avere la meglio sulla temibile Turchia allenata dal ct italiano Daniele Santarelli e reduce dal successo nelle Finals di Nations League. Le ragazze del CT Davide Mazzanti non hanno ancora perso un set in questa edizione degli Europei, ma le avversarie affrontate sin qui erano nettamente inferiori.

Le semifinali di volley femminile 2023 andranno in scena venerdì 1° settembre e saranno visibili in tv in chiaro su Rai Sport e a pagamento su Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Sky Go e Now. OA Sport vi proporrà inoltre la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

PROGRAMMA SEMIFINALI EUROPEI VOLLEY FEMMINILE 2023

Venerdì 1° settembre

Ore 17.00 Italia-Turchia – Diretta tv su Rai Sport HD e Sky Sport Arena (palinsesto soggetto a modifiche)

Ore 20.30 Olanda-Serbia – Diretta tv su Sky Sport Arena (palinsesto soggetto a modifiche)

DOVE VEDERE IN TV LE SEMIFINALI

Diretta tv: Rai Sport HD trasmetterà Italia-Turchia; Sky Sport Arena (palinsesto soggetto a modifiche)

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, Now; Olanda-Serbia sarà visibile su Rai Play 3 (palinsesto soggetto a modifiche)

Diretta testuale: OA Sport

Foto: Valerio Origo