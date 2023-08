Volley, domani Italia-Spagna agli Europei. Mazzanti: “Buone sensazioni, serve peso in fase break”

L’Italia affronterà la Spagna agli ottavi di finale degli Europei 2023 di volley femminile. L’appuntamento è per sabato 26 agosto (ore 21.15) al PalaWanny di Firenze, dove la nostra Nazionale sarà accolta dal proprio pubblico e dove inizierà la fase a eliminazione diretta di questa rassegna continentale. Le azzurre sono reduce dal cammino immacolato nella fase a gironi, caratterizzato da cinque vittorie per 3-0 contro le poco temibili Bulgaria, Romania, Svizzera, Bosnia Erzegovina e Croazia. Le Campionesse d’Europa si sono messe in moto tra Verona, Monza e Torino, ma ora si entra nella fase calda del torneo e non sono ammessi passi falsi.

Le ragazze del CT Davide Mazzanti partiranno con tutti i favori del pronostico contro la poco quotata compagine spagnola, che nella Pool D ha chiuso al quarto posto alle spalle di Olanda, Francia e Slovacchia, battendo esclusivamente Finlandia ed Estonia. Sulla carta si tratta di un avversario nettamente inferiore, ma non bisognerà sottovalutare le Furie Rosse se si vorrà accedere ai quarti di finale, dove le azzurre sono attese dalla vincente della sfida tra Francia e Romania. Il tabellone sembra ampiamente favorevole alle padrone di casa.

Il CT Davide Mazzanti ha analizzato la partita attraverso i canali federali: “Ho buone sensazioni dopo la fase a gironi, anche se ora vorrei vedere giocare le ragazze con maggior continuità. Finora o abbiamo giocato in progressione o dominando a tratti, motivo per il quale credo che questa Italia abbia ancora tanti margini di miglioramento. La Spagna sarà un buon banco di prova perché si tratta di una squadra pericolosa in cambio palla che gioca una pallavolo molto rapida. Noi però dovremo fare un ottimo lavoro in cambio palla per poi spingere con tutto il nostro peso in fase break. Le ragazze stanno bene, ci alleneremo al gran completo per poi recuperare tutte le energie fisiche e mentali per la sfida di domani”.

Foto: Valerio Origo