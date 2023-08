VIDEO Tamberi suona la batteria prima della finale dei Mondiali di atletica!

Showman. Non ci sono altre parole che possano descrivere meglio ciò che è Gianmarco Tamberi. Un campione nello sport e un ragazzo pieno di vita e gioia, che ieri sera ha coronato il suo sogno di vincere il Mondiale di salto in alto, completando così il Grande Slam dopo aver vinto anche Europei outoor e indoor, Mondiali Indoor, Diamond League ed Europei a squadra (Coppa Europa).

Tamberi ha vinto la finale con un salto magnifico di 2,36 metri e ha poi iniziato il suo show fatto di festeggiamenti molto singolari (il più iconico dei quali il tuffo nella riviera, ovvero la pozza d’acqua del corrispettivo ostacolo dei 3000 siepi) che in pochissimo tempo hanno fatto il giro del mondo.

Lo spettacolo offerto da Gianmarco Tamberi era però iniziato ancora prima della finale. A distanza di pochi minuti dall’inizio dell’ultimo atto, il saltatore italiano aveva preso infatti possesso di una batteria (strumento con cui il classe 1992 è completamente a suo agio) presente in zona per suonare davanti a tutto il pubblico presente. “Ho suonato la batteria per stemperare la tensione”, ha affermato poi Gianmarco dopo la vittoria.

Qui di seguito il video di Tamberi con la batteria.

GIANMARCO TAMBERI SUONA LA BATTERIA PRIMA DELLA FINALE DEL SALTO IN ALTO

Foto: LaPresse