VIDEO Djokovic-Alcaraz 2-1, Finale ATP Cincinnati 2023: highlights e sintesi di una partita stellare

Una partita stellare. Non ci sono altri modi per definire quanto accaduto ieri nella Finale del Masters1000 di Cincinnati tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. In uno scontro generazionale per definizione, Nole si è preso la propria rivincita dopo la sconfitta nell’atto conclusivo di Wimbledon, e battuto in rimonta Alcaraz con il punteggio di 5-7 7-6 (6) 7-6 (4) dopo quasi 4 ore di gioco.

Un match nel quale i ribaltamenti di fronte sono stati molteplici e in cui è stata la ferocia agonistica del serbo a fare la differenza, dopo essere andato sotto di un set e di un break nel secondo parziale. Una reazione di orgoglio da campione a cui Alcaraz ha saputo comunque opporsi, riuscendo a salvare nel terzo set alcune palle match prima del tie-break decisivo.

Partita che si è disputata in condizioni molto difficili, per il caldo e l’alto tasso di umidità. Alla fine della fiera, Djokovic l’ha spuntata, conquistando il 39° titolo 1000 della carriera e mandando un chiaro segnale a Carlitos e a tutti i rivali che agli US Open l’uomo da battere sarà lui.

Di seguito il video degli highlights del match:

VIDEO HIGLIGHTS FINALE ATP CINCINNATI 2023

Foto: LaPresse