VIDEO Ciclismo su pista, Mondiali 2023: brutta caduta per Martina Fidanza nella madison

Per una cosa o per l’altra la madison resta la disciplina tabù della Nazionale italiana di ciclismo su pista. Anche oggi ai Mondiali di Glasgow ci si è messa la sfortuna a frenare la squadra tricolore.

Le azzurre Chiara Consonni e Martina Fidanza erano in lotta per il podio (distante pochi punti) nella fase finale, ma è arrivata una brutta caduta per quest’ultima che ha costretto la sua compagna a destreggiarsi da sola in una parte conclusiva concitata, chiusa poi in quinta posizione.

Riviviamo il momento in cui è finita a terra Fidanza.

VIDEO BRUTTA CADUTA PER MARTINA FIDANZA

Foto: Lapresse