Vela, Tita-Banti vincono il Mondiale se… le combinazioni della Medal Race

Ruggero Tita e Caterina Banti sono vicinissimi a vincere il Mondiale nel Nacra 17. I Campioni Olimpici sono infatti in grande vantaggio nelle acque di The Hague (Paesi Bassi) alla vigilia della Medal Race. Gli azzurri sono infatti a quota 29 punti (netto) dopo aver primeggiato in dieci regate sulle quindici disputate. La coppia italiana vanta 15,5 lunghezze di vantaggio nei confronti dei britannici John Gimson e Anna Burnet: il margine è estremamente rassicurante, ma ora bisogna completare l’opera.

Ruggero Tita e Caterina Banti saranno Campioni del Mondo se si piazzeranno tra il primo e il ottavo posto, indipendentemente dal risultato degli avversari. Trionferanno in caso di nono posto e contemporanea non vittoria di Gimson/Burnet. Faranno festa anche nel caso in cui finiranno peggio di noni e i britannici non finiranno nelle prime due posizioni.

I nostri portacolori inseguono il terzo titolo iridato della carriera dopo quelli del 2018 e del 2022, a cui si affianca il titolo olimpico di Tokyo e tre ori europei. Il risultato odierno ha anche garantito la conquista del pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Di seguito le combinazioni grazie alle quali Ruggero Tita e Caterina Banti vinceranno i Mondiali di Nacra 17.

TITA-BANTI VINCONO IL MONDIALE SE…

Chiudono tra il primo e l’ottavo posto, indipendentemente dal risultato degli avversari.

Chiudono noni e Gimson/Burnet non vincono.

Chiudono peggio di noni e Gimson/Burnet non sono nelle prime due posizioni.

Foto: Pagina FB FIV