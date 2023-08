Vela, Ruggero Tita: “Siamo stati fortunati questa settimana”. Caterina Banti: “Non è solo fortuna, è un duro lavoro”

Ennesimo trionfo di un quadriennio da sogno per Ruggero Tita e Caterina Banti. Gli azzurri si sono imposti nei Mondiali di vela in corso di svolgimento a Den Haag (L’Aia), in Olanda, cogliendo il successo nella classe Nacra 17.

Terzo titolo iridato per la fenomenale coppia tricolore che in questo momento conferma lo status di trionfatori mondiali, olimpici ed europei nello stesso momento.

Le parole di Ruggero Tita subito dopo la regata conclusiva: “Abbiamo avuto una buona velocità questa settimana. Ciò significava che non dovevamo correre troppi rischi in partenza e questo ha reso il nostro lavoro facile. Il livello della flotta è davvero alto e tutti hanno dato tutto in questi campionati”. E prosegue sminuendo leggermente la vittoria: “Siamo stati fortunati questa settimana, tutta la settimana”.

A riprendere le parole del compagno è Caterina Banti: “Vuole essere gentile con questo ma sa che non è solo fortuna, è un duro lavoro, davvero un duro lavoro dietro”.

Foto: Lapresse