US Open 2023: scelte le wild card per l’ultimo Grand Slam stagionale

Dopo una lunga trafila di forfait, arrivano altre ufficialità in vista dello US Open 2023, quarto ed ultimo Grand Slam stagionale per il tennis. Annunciate infatti oggi le wild card per il torneo statunitense.

Poche le sorprese: Benjamin Bonzi, Rinky Hijikata e sei statunitensi tra gli uomini, Caroline Wozniacki e Venus Williams le più attese invece al femminile.

Andiamo a scoprire nel dettaglio tutte le wild card, comprese quelle per i tabelloni di qualificazione.

WILD CARD US OPEN 2023

Wild Card Main Draw singolare maschile

Benjamin Bonzi (FRA)

Rinky Hijikata (AUS)

John Isner (USA)

Michael Mmoh (USA)

Alex Michelsen (USA)

Learner Tien (USA)

Ethan Quinn (USA)

Steve Johnson (USA) Wild Card Qualificazioni singolare maschile

Brandon Holt

Zachary Svajda

Patrick Kypson

Eliot Spizzirri

Tristan Boyer

Aidan Mayo,

Martin Damm

Darwin Blanch 15 anni

Trevor Svajda Wild Card Main Draw singolare femminile

Venus Williams (USA)

Kayla Day (USA)

Fiona Ferro (FRA)

Storm Hunter (AUS)

Ashlyn Krueger (USA)

Robin Montgomery (USA)

Clervie Ngounoue (USA)

Caroline Wozniacki (DAN) Wild Card Qualificazioni singolare femminile

Liv Hovde

Katrina Scott

Makenna Jones

McCartney Kessler

Mary Stoiana

Valerie Glozman

Fiona Crawley

Chloe Beck

Katherine Hui

Foto: Lapresse