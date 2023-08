Vela, Mondiali 2023: Nicolò Renna conquista il bronzo nell’iQFoil. Quarto Di Tomassi

Finale amara per Nicolò Renna nell’iQFoil ai Mondiali 2023 di vela. Nella acque di Den Haag (Olanda), l’azzurro, che oggi è partito direttamente dalla finale a tre in virtù del primo posto ottenuto nelle Opening Series, non è riuscito a fare la differenza nell’ultimo atto e alla fine si è dovuto accontentare della medaglia di bronzo e del pass olimpico non nominale che aveva già messo al sicuro prima di oggi.

Dopo una buona partenza, l’italiano classe 2001 è rimasto in seconda posizione fino a metà gara, ma poi ha perso via via sempre più terreno e alla fine ha terminato la prova con un ritardo di 30” dal vincitore Luuc Van Opzeeland, bravo a restare in testa dall’inizio alla fine, e con un distacco di 16” dal tedesco Sebastian Kordel, secondo al traguardo e dunque argento.

Quarto posto invece per l’altro italiano Luca Di Tomassi: l’azzurro classe 1999 ha prima passato il primo turno (quarti di finale) e si è poi fermato a un passo dall’ultimo atto, terminando in terza posizione la semifinale (avanzavano i primi due), dietro proprio a Van Opzeeland (primo) e Kordel (secondo).

Foto: Pagina FB FIV