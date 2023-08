Chi sono gli avversari di Marcell Jacobs in batteria? Numeri di corsia e tempi stagionali

Marcell Jacobs correrà nella sesta batteria dei 100 metri ai Mondiali 2023 di atletica leggera. L’appuntamento è per le ore 20.13 di sabato 19 agosto. Il Campione Olimpico è stato inserito nell’ottava corsia. Ricordiamo che il velocista lombardo occupa il 13mo posto nel ranking mondiale, che il suo personale è il record europeo di 9.80 siglato in occasione dell’apoteosi di Tokyo 2020 e che il suo stagionale è di 10.21 (a Parigi in Diamond League, unica gara disputata quest’anno all’aperto). Il Messia dell’atletica tricolore insegue la qualificazione alle semifinali, riservata ai primi tre classificati di ogni batteria e ai tre migliori tempi di ripescaggio. La missione non appare complicata considerando la caratura dell’azzurro, ma bisognerà capire quale sarà il suo reale stato di forma.

Marcell Jacobs dovrà stare molto attento a due avversari che in stagione hanno sfrecciato in 9.91: il giamaicano Rohan Watson (corsia 2, numero 22 del ranking) e il bahamense Terrence Jones (corsia 9, numero 30 della graduatoria mondiale). Andranno tenuti in grande considerazione anche il giapponese Abdul Hakim Sani Brown (corsia 4, personale di 9.97 e stagionale di 10.09, 79mo posto nel ranking), il colombiano Ronal Longa (corsia 3, 9.99 nel 2023, 55mo posto in classifica) e il canadese Brendon Rodney (corsia 5, 10.00 poche settimane fa, 86ma piazza).

Il nostro portacolori dovrà dunque correre forte, il turno non sarà purtroppo così semplice. Completeranno il campo dei partenti Rikkoi Brathwaite dalle Isole Vergini Britanniche (corsia 6, 10.09, 49mo nel ranking) e il bangladese Imranur Rahman (corsia 7, 10.25 di personale/stagionale, è passata dal turno preliminare). Di seguito tutti i dettagli della batteria dei 100 metri in cui sarà impegnato Marcell Jacobs ai Mondiali 2023 di atletica leggera.

BATTERIA DI MARCELL JACOBS AI MONDIALI: TUTTI GLI AVVERSARI

Corsia 2: Rohan Watson (Giamaica, 9.91 di personale, 9.91 di stagionale, 22mo nel ranking)

Corsia 3: Ronal Longa (Colombia, 9.99, 9.99, 55mo)

Corsia 4: Abdul Hakim Sani Brown (Giappone, 9.97, 10.09, 79mo)

Corsia 5: Brendon Rodney (Canada, 10.00, 10.00, 86mo)

Corsia 6: Rikkoi Brathwaite (Isole Vergini Britanniche, 10.09, 10.09, 49mo)

Corsia 7: Imranur Rahman (Bangladesh, 10.25, 10.25, 138mo)

Corsia 8: Marcell Jacobs (Italia, 9.80, 10.21, 13mo)

Corsia 9: Terrence Jones (Bahamas, 9.91, 9.91, 30mo)

A CHE ORA CORRE MARCELL JACOBS NELLA BATTERIA DEI MONDIALI

Alle ore 20.13 di sabato 19 agosto.

IN CHE CORSIA CORRE MARCELL JACOBS NELLA BATTERIA DEI MONDIALI

Corsia 8.

COME VEDERE MARCELL JACOBS AI MONDIALI OGGI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Sky Sport Summer (canale 204) ed Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Eurosport.it, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

