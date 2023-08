US Open, Monaco: “Berrettini se sta bene é da top10. In Coppa Davis deve giocare lui con Sinner”

Una nuova giornata negli US Open è nell’album dei ricordi e ci si prepara per un day-4 in cui si spera in casa Italia di ottenere più vittorie possibili, come accaduto nel secondo giorno a New York. Nell’ultima puntata di TennisMania, condotta da Dario Puppo (telecronista di Eurosport) in onda sul canale Youtube di OA Sport, si è fatto il punto della situazione in compagnia di Guido Monaco (commentatore tecnico di Eurosport).

Con Monaco l’attenzione è stata per lo più su Matteo Berrettini, autore di un brillante esordio contro il testa di serie n.29, Ugo Humbert: “Ritrovare Berrettini a un livello così alto è importante. Lo aveva fatto vedere in maniera sorprendente a Wimbledon e qui in parte l’ha mostrato nel primo turno, anche se alcuni segnali già c’erano stati in precedenza“, la notazione di Monaco.

Entrando nello specifico: “Nella partita a Toronto contro Sinner aveva giocato un primo set dove avrebbe anche potuto ottenere un risultato a lui favorevole e quindi “girare” la sfida. Un po’ come era accaduto contro de Minaur ai Championships, Humbert è stato sconfitto nettamente e parliamo di giocatori non certo di livello basso e in fiducia. Mi sembra chiaro che quando Matteo sta bene, giochi a un livello vicino ai top-10 come valore assoluto. Facendo tutti gli scongiuri del caso e avendo un tabellone non impossibile, può fare strada. Per lui, comunque, è importante tornare con continuità a fare il tennista e a disputare partite con costanza“, ha aggiunto il commentatore tecnico di Eurosport.

Monaco è stato poi pungolato sul tema legato alle ragazze italiane: “Le nostre tenniste hanno avuto una stagione altalenante perché tutte hanno dovuto affrontare un periodo molto difficile. C’è stata una fase in cui Paolini non vinceva una partita, la stessa Bronzetti era in grossa difficoltà, poi hanno avuto quella scintilla in un torneo che le ha rimesse un po’ in moto. A mio parere, però, pur notando la loro buona classifica, non sono giocatrici dal potenziale così alto. Probabilmente solo Trevisan sul rosso, ma non è un mostro di continuità. Sono sicuramente brave, ma è difficile intravederne una che sia da top-20 come valore assoluto“.

A completamento, si è anche sfiorata la questione “Coppa Davis”, con le convocazioni comunicate prima degli US Open. Su chi debba essere titolare, il parere di Monaco è il seguente: “Se Berrettini è al massimo, è più forte di Musetti a livello indoor e deve giocare con Sinner nella coppia di singolaristi. Vedremo come i giocatori staranno“.

VIDEO PUNTATA TENNISMANIA

Foto: LaPresse