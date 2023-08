US Open in tv su Supertennis: come funziona, il ‘mosaico’ per scegliere la partita, dove vedere tutti i match

Gli US Open saranno trasmessi in diretta tv su Supertennis. L’ultimo Slam della stagione tennistica, che andrà in scena dal 28 agosto al 10 settembre sul cemento di New York, tornerà infatti in chiaro dopo una trentina di anni. I giocatori azzurri vogliono mettersi in grande mostra, a partire da Jannik Sinner, Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, e gli appassionati del Bel Paese potranno gustarsi le gesta dei loro beniamini e dei migliori tennisti al mondo sul canale 64 del digitale terrestre.

COME VEDERE GLI US OPEN SU SUPERTENNIS

Basterà sintonizzarsi su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre disponibile anche sul satellite. Verrà trasmessa una partita in diretta, oppure una replica/differita quando non si disputeranno incontri. Tutto gratis e in chiaro.

Quando si accederà a quel canale, però, comparirà anche un tasto verde e premendolo lo spettatore accederà a una schermata mosaico nella quale compariranno altri tre campi: ci saranno dunque altre tre partite che potranno essere selezionate e viste in diretta, gratis e in chiaro. Questi ulteriori 3 canali rimarranno accesi 24 ore su 24: una volta terminati i live, inizierà infatti una programmazione di differite, esattamente come sul canale lineare.

Il resto della proposta sarà coperto in diretta live da SuperTennix, la piattaforma streaming di Supertennis: servizio gratuito per tutti i tesserati FITP e in abbonamento per gli altri. Qui saranno visibili fino a 9 campi al giorno, in modo da poter vedere, per chi fosse interessato, anche quello che non è visibile in chiaro.

Foto: Lapresse