US Open, Holger Rune: “Una giornata deludente. Giocare al campo n.5? Trattato male dagli organizzatori”

Non ci sono dubbi che tra i risultati sorprendenti della prima giornata degli US Open 2023 ci sia la sconfitta del danese Holger Rune (n.4 del mondo), opposto allo spagnolo Roberto Carballes Baena. Un ko chiaro quello del top-5, che ha messo in evidenza delle crepe piuttosto importanti dal punto di vista fisico, considerando il suo ultimo mese e mezzo molto problematico.

“Oggi è stata una giornata deludente. Venivo da due sconfitte nei tornei di Toronto e Cincinnati e in Ohio mi sono dovuto ritirare. Non sono soddisfatto del risultato, ovviamente, ma anche del mio tennis. C’è solo una strada: lavorare”, ha detto Rune in una conferenza stampa pochi istanti dopo la sua sconfitta. Il classe 2003 poi è tornato sulla questione legata alla scelta del campo n.5 per il suo match, una decisione che Rune non ha apprezzato particolarmente, visto anche il suo tweet sarcastico a precedere la sua partita.

“Non ho problemi con il campo 5, ma non mi aspettavo di giocare qui. Più sali nel ranking e più benefici dovresti ricevere, ma l’ATP non ha fatto così con me. Tweet con la mappa? Non ero così felice del campo, ma ho giocato più su campi periferici che in grandi stadi. Alla fine hanno dato ai giocatori di casa la possibilità di giocare sul campo principale. Ho posto delle domande, in questo caso, ma non sono arrivate risposte“, le parole del 20enne danese.

Sui suoi problemi fisici, il n.4 del ranking ATP ha dichiarato: “È difficile trovare il ritmo partita in queste condizioni. Ho iniziato a sentire qualcosa al ginocchio e parlo di problema articolare. Devo verificare di cosa si tratta. Ho giocato il mio tennis peggiore. L’unica cosa che posso fare è imparare da tutto ciò, cercare di trovare stabilità con la mia squadra“.

