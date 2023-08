US Open, pessima offesa di Bublik a Thiem: una frase da censurare

Un risultato importante per Dominic Thiem e una sconfitta amara per Alexander Bublik. I contenuti sono questi nel confronto del primo turno degli US Open 2023 tra l’austriaco, vincitore di questo Slam nel 2020, e il kazako. Thiem si è imposto con il punteggio di 6-3 6-2 6-4, sfruttando alla perfezione i momenti di “follia” del rivale per prendersi la qualificazione al secondo turno.

Sul cammino dell’ex top-10 ci sarà americano Ben Shelton, che nel Major di casa ha avuto la meglio in 4 set sull’argentino Pedro Cachin. Tuttavia, ad aver creato interesse su questo match è stato Bublik per il modo molto poco edificante di accettare quanto stesse accadendo in campo.

Quando lo score era sul 6-4 4-1 in favore di Thiem, l’eccentrico kazako ha dedicato al rivale una considerazione molto dispregiativa: “Sono stufo di restituire la carriera ai disabili“. Una caduta di stile del numero 27 del ranking, che preso dalla frustrazione si è lasciato andare a questa considerazione.

A questo proposito, la dichiarazione dell’austriaco è stata la seguente: “Non so se la traduzione delle parole di Bublik a metà secondo set sia corretta o no. Se lo è, sono parole forti. Sono cose che non andrebbero dette in generale, è una mancanza di rispetto. Magari non voleva dire quel che ha detto, ma io che posso dire a riguardo?”

Foto: Lapresse