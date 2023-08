US Open 2023, Stefano Travaglia approda al tabellone principale a New York! Battuto Cazaux

Dopo un periodo oscuro, la luce. Stefano Travaglia (n.234 del ranking) ha sconfitto nel turno decisivo delle qualificazioni il francese Arthur Cazaux (n.121 del mondo) con il punteggio di 6-7 (4) 6-4 6-1, dopo oltre 3 ore di gioco, e si è guadagnato l’accesso al main draw degli US Open 2023. Un risultato significativo per il tennista ascolano, che dopo aver fatto tantissima fatica, ha lottato alla grande ed ha così portato a sette il numero di giocatori italiani nel tabellone principale a New York.

Nel primo set si comprende che la lotta sarà serrata. Il transalpino va avanti di un break nel quarto game, ma Travaglia non si arrende, prima non sfruttando una palla del contro-break immediato e poi concretizzando il tutto nel settimo gioco ai vantaggi. Il servizio fa un po’ penare il tennista nostrano, che nel decimo game è costretto a cancellare ben tre palle set prima di andare al tie-break. Nel frangente, Cazaux ha maggior lucidità nella gestione dello scambio, aggiudicandosi sullo score di 7-4 la frazione.

Nel secondo set la determinazione di Travaglia viene fuori. L’azzurro va avanti di un break nel quarto gioco, ma il suo vantaggio dura poco per via di una battuta che non lo assiste. Nel nono game Stefano annulla ben quattro palle break, dal sapor di match-point, sfruttando invece le chance nel gioco successivo e facendo calare il sipario sul 6-4.

Nel terzo set il quadro psicologico del confronto è mutato. Il transalpino subisce il colpo, mentre Travaglia gioca a braccio sciolto. Si assiste a un soliloquio del tennista nostrano che sullo score di 6-1 può festeggiare e stringere la mano al suo avversario con soddisfazione.

Leggendo le statistiche, notevole l’apporto di ace di Cazaux (16) rispetto a quanto fatto dall’italiano (5), bravissimo però ad avere in risposta alla seconda di servizio del francese un rendimento pari al 63% dei punti vinti. Significativo, poi, il 12/14 di Stefano alla voce “palle break salvate”.

Foto: Lapresse