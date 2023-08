Atletica, quali italiani faranno la Maratona? Difficile competere con gli africani, ma occhio alle sorprese

Domenica 27 agosto, la Maratona maschile aprirà di fatto l’ultima giornata dei Campionati Mondiali 2023 di atletica leggera, che scatteranno ufficialmente questo weekend a Budapest. Si preannuncia una gara estremamente interessante e suggestiva tra le strade della splendida capitale magiara, con la Piazza degli Eroi che ospiterà sia la partenza che l’arrivo.

Ambizioni non particolarmente elevate in casa Italia, almeno a livello di medaglie, tuttavia le sorprese sono spesso dietro l’angolo sulla distanza più lunga nell’attuale programma iridato e olimpico dell’atletica. Saranno tre gli azzurri impegnati sui 42,195 km, ma pesa l’assenza del primatista tricolore Iliass Aouani (2h07:16 lo scorso 19 marzo a Barcellona).

Eyob Faniel diventa dunque l’uomo più atteso tra le fila della squadra italiana, vantando un terzo posto a New York nel 2021 ed una quinta piazza agli Europei di Berlino nel 2018. In questa stagione il 30enne nativo dell’Eritrea ha corso in 2h07:53 ad Osaka e potrebbe rivelarsi un outsider importante per un possibile piazzamento di prestigio.

Difficile ipotizzare un grande exploit da parte di Yohanes Chappinelli e Daniele Meucci, chiamati a ritoccare il personale per ambire ad un risultato positivo sul palcoscenico iridato di Budapest. Le pattuglie etiopi e keniote fanno paura e dovrebbero giocarsi i tre gradini del podio, ma attenzione a eventuali inserimenti dell’olandese argento olimpico Abdi Nageeye, dell’israeliano Gashau Ayale, del turco Kaan Ozbilen e dei giapponesi Nishiyama, Sonota e Yamashita.

Foto: Lapresse