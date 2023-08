US Open 2023: orari 28 agosto, ordine di gioco, programma, tv, streaming, italiani in campo

Lunedì 28 agosto prenderà il via l’edizione 2023 degli US Open, ultimo Slam della stagione del tennis. Sui campi di New York le emozioni non mancheranno e già dal day-1 ci saranno spunti interessanti. A dare il via alle danze saranno gli incontri della parte alta del tabellone del singolare femminile e della parte bassa di quello maschile.

Vi sarà sul Centrale l’esordio della campionessa in carica, Iga Swiatek, che affronterà la svedese Peterson e vorrà iniziare la propria avventura in maniera convincente a Flushing Meadows. Le stesse ambizioni le ha Novak Djokovic che, vincendo contro il francese Alexandre Muller (ultimo match sull’Arthur Ashe Stadium), potrà garantirsi il ritorno in vetta alla classifica mondiale, visto il gioco delle “scadenze” nella classifica mondiale per quanto riguarda Carlos Alcaraz (2000 punti per la vittoria dell’anno passato).

In casa Italia saranno quattro i nostri portacolori a essere protagonisti. Sul campo 13, Lorenzo Musetti (testa di serie n.18) farà il proprio esordio contro un giocatore proveniente dalle qualificazioni e vorrà mettere in mostra la bellezza del proprio tennis. A chiusura del programma di questo stesso campo, Jasmine Paolini dovrà affrontare in un complicato match la lettone Jelena Ostapenko (testa di serie n.20).

Sul campo 4 Elisabetta Cocciaretto, n.29 del seeding, giocherà contro una qualificata, mentre sul campo 15 Marco Cecchinato va a caccia del suo primo successo a New York della carriera contro il russo Roman Safiullin, che quest’anno ha raggiunto i quarti di finale a Wimbledon (sconfitto da Jannik Sinner).

La prima giornata degli US Open 2023 di tennis sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva in chiaro da SuperTennis, in streaming su supertennis.tv. Sarà possibile, inoltre, avere una copertura globale attraverso la piattaforma a pagamento SuperTennix. OA Sport coprirà l’evento con le DIRETTE LIVE testuali dei match dedicati agli italiani.

ORDINE DI GIOCO US OPEN 2023

Lunedì 28 agosto (Orari italiani)

** ARTHUR ASHE STADIUM ** – 18:00 italiane

– WOMEN’S SINGLES R1: I. Swiatek ( POL) vs. R. Peterson ( SWE)

– MEN’S SINGLES R1: L. Tien ( USA) vs. F. Tiafoe ( USA) [10]

– 01:00 italiane

– WOMEN’S SINGLES R1: Qualifier vs. C. Gauff ( USA) [6]

– MEN’S SINGLES R1: A. Muller ( FRA) vs. N. Djokovic ( SRB) [2]

** LOUIS ARMSTRONG STADIUM ** – 17:00 italiane

– WOMEN’S SINGLES R1: V. Azarenka ( BLR) [18] vs. F. Ferro ( FRA)

– WOMEN’S SINGLES R1: S. Stephens ( USA) vs. B. Haddad Maia ( BRA) [19]

– MEN’S SINGLES R1: S. Johnson ( USA) vs. T. Fritz ( USA) [9]

– 01:00 italiane

– MEN’S SINGLES R1: S. Tsitsipas ( GRE) [7] vs. M. Raonic ( CAN)

WOMEN’S SINGLES R1: Qualifier vs. C. Wozniacki

** GRANDSTAND** **17:00 italiane**

**MEN’S SINGLES R1 – Upcoming** A. Bublik [25] vs. D. Thiem

**WOMEN’S SINGLES R1 – Upcoming** D. Collins vs. L. Fruhvirtova

**WOMEN’S SINGLES R1 – Upcoming** E. Rybakina [4] vs. M. Kostyuk

**MEN’S SINGLES R1 – Not before 22:00 PM** S. Kwon vs. C. Eubanks [28]

** COURT 17 17:00 italiane **

– WOMEN’S SINGLES R1: R. Masarova ( ESP) vs. M. Sakkari ( GRE) [8]

– MEN’S SINGLES R1: C. Ruud ( NOR) [5] vs. Qualifier

– MEN’S SINGLES R1: T. Paul ( USA) [14] vs. Qualifier

– ⏳ **Non prima delle 23.00 italiane**

– WOMEN’S SINGLES R1: P. Kvitova ( CZE) [11] vs. C. Bucsa ( ESP)

** COURT 5 17:00 italiane **

– WOMEN’S SINGLES R1: V. Gracheva ( FRA) vs. T. Townsend ( USA)

– MEN’S SINGLES R1: R. Carballes Baena ( ESP) vs. H. Rune ( DEN) [4]

– WOMEN’S SINGLES R1: Qualifier vs. J. Brady ( USA)

– MEN’S SINGLES R1: F. Auger-Aliassime ( CAN) [15] vs. M. McDonald ( USA)

** COURT 10 17:00 italiane **

– MEN’S SINGLES R1: P. Cachin ( ARG) vs. B. Shelton ( USA)

– WOMEN’S SINGLES R1: B. Pera ( USA) vs. V. Kudermetova

– MEN’S SINGLES R1: M. Kecmanovic ( SRB) vs. J. Varillas ( PER)

– WOMEN’S SINGLES R1: A. Cornet ( FRA) vs. E. Avanesyan

** COURT 11 17:00 italiane **

– WOMEN’S SINGLES R1: C. Ngounoue ( USA) vs. D. Saville ( AUS)

– MEN’S SINGLES R1: M. Giron ( USA) vs. A. Davidovich Fokina ( ESP) [21]

– MEN’S SINGLES R1: M. Fucsovics ( HUN) vs. S. Korda ( USA) [31]

– WOMEN’S SINGLES R1: K. Day ( USA) vs. S. Cirstea ( ROU) [30]

** COURT 12 17:00 italiane **

– WOMEN’S SINGLES R1: K. Muchova ( CZE) [10] vs. S. Hunter ( AUS)

– WOMEN’S SINGLES R1: L. Davis ( USA) vs. D. Kovinic ( MNE)

– MEN’S SINGLES R1: L. Djere ( SRB) [32] vs. B. Nakashima ( USA)

– MEN’S SINGLES R1: B. Zapata Miralles ( ESP) vs. E. Quinn ( USA)

** COURT 13 ** – 17:00 italiane

– MEN’S SINGLESR1: J. Wolf ( USA) vs. Z. Zhang ( CHN)

– MEN’S SINGLESR1: L. Musetti ( ITA) [18] vs. Qualifier

– WOMEN’S SINGLESR1: A. Sasnovich vs. M. Linette ( POL) [24]

– WOMEN’S SINGLESR1: J. Ostapenko ( LAT) [20] vs. J. Paolini ( ITA)

** COURT 4 ** – 17:00 italiane

– MEN’S SINGLESR1: I. Ivashka vs. J. Cerundolo ( ARG)

– WOMEN’S SINGLESR1: Qualifier vs. E. Cocciaretto ( ITA) [29]

– WOMEN’S SINGLESR1: P. Udvardy ( HUN) vs. A. Tomljanovic ( AUS)

– MEN’S SINGLESR1: Qualifier vs. Qualifier

** COURT 6 ** – 17:00 italiane

– WOMEN’S SINGLESR1: M. Frech ( POL) vs. E. Navarro ( USA)

– MEN’S SINGLESR1: Qualifier vs. G. Barrere ( FRA)

– WOMEN’S SINGLESR1: E. Mertens ( BEL) [32] vs. Qualifier

– MEN’S SINGLESR1: H. Dellien ( BOL) vs. Qualifier

** COURT 7 ** – 17:00 italiane

– WOMEN’S SINGLESR1: K. Rakhimova vs. B. Bencic ( SUI) [15]

– WOMEN’S SINGLESR1: A. Kalinina ( UKR) [28] vs. S. Sorribes Tormo ( ESP)

– MEN’S SINGLESR1: Qualifier vs. F. Cerundolo ( ARG) [20]

– MEN’S SINGLESR1: Q. Halys ( FRA) vs. B. Bonzi ( FRA)

** COURT 8 ** – 17:00 italiane

– MEN’S SINGLESR1: S. Ofner ( AUT) vs. N. Borges ( POR)

– WOMEN’S SINGLESR1: Qualifier vs. M. Betova

– MEN’S SINGLESR1: J. Vesely ( CZE) vs. Qualifier

** COURT 9 ** – 17:00 italiane

– MEN’S SINGLESR1: A. Mannarino ( FRA) [22] vs. Y. Watanuki ( JPN)

– WOMEN’S SINGLESR1: L. Zhu ( CHN) vs. M. Sherif ( EGY)

– MEN’S SINGLESR1: A. Karatsev vs. J. Lehecka ( CZE)

– WOMEN’S SINGLESR1: A. Kalinskaya vs. K. Siniakova ( CZE)

** COURT 14 ** – 17:00 italiane

– MEN’S SINGLESR1: R. Gasquet ( FRA) vs. F. Marozsan ( HUN)

– WOMEN’S SINGLESR1: Qualifier vs. X. Wang ( CHN)

– WOMEN’S SINGLESR1: J. Grabher ( AUT) vs. X. Wang ( CHN)

– MEN’S SINGLESR1: Qualifier vs. A. Popyrin ( AUS)

** COURT 15 ** – 17:00 italiane

– WOMEN’S SINGLESR1: A. Schmiedlova ( SVK) vs. K. Baindl ( UKR)

– MEN’S SINGLESR1: R. Hijikata ( AUS) vs. P. Kotov

– MEN’S SINGLESR1: R. Safiullin vs. M. Cecchinato ( ITA)

– WOMEN’S SINGLESR1: Qualifier vs. M. Andreeva

PROGRAMMA US OPEN 2023: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis in chiaro

Diretta streaming: supertennis.tv in chiaro, SuperTennix a pagamento

Diretta testuale: OA Sport (match italiani)

Foto: LaPresse